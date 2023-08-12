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基隆大武崙沙灘1天3起溺水！白天2死 晚上帶女兒戲水父溺斃

基隆大武崙沙灘今天白天接連發生2起溺斃，傍晚又有一對父女溺水，女兒恢復意識，父親昏迷送醫不幸不治。（記者林嘉東翻攝）

基隆大武崙沙灘今天白天接連發生2起溺斃，傍晚又有一對父女溺水，女兒恢復意識，父親昏迷送醫不幸不治。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/12 20:52

首次上稿 20:11
更新時間 20:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕天氣炎熱，基隆市大武崙沙灘湧進消暑人潮，今天（12日）白天接連發生2起溺斃意外。傍晚6點左右又有一對來自台中的陳姓父女溺水，消防隊員將2人救起，女兒恢復意識，父親昏迷送醫不幸不治。

海巡署第二岸巡隊岸巡官兵指出，受颱風外圍環流影響，中午過後陸續出現較大風浪，5點半以後才開始出現長浪，把戲水遊客拉往外海。

另有消防隊員指出，長浪來襲時，因為一般戲水遊客只穿防滑鞋，在海中踢水前進時，遇到會拉人的長浪時，前進動力少了一半， 一旦體力耗盡，很容易就被長浪捲走，發生溺水意外。

大武崙沙灘今天上午11點半傳出21歲喻姓男子戲水溺水，在場救生員將他救起，與獲報趕抵的基隆市消防局隊員不斷為他CPR，仍無法恢復呼吸心跳，送醫急救仍不治。

下午1點左右又傳出47歲卞姓男子溺水，消防隊員協助將他送往基隆長庚醫院急救，轉加護病房，下午3點半不幸不治。

晚上6點左右，再傳來自苗栗陳姓父女海中戲水溺水，父親失去意識，女兒獲救時則意識清楚，雙雙被送往基隆長庚醫院救治，但父親晚間8點左右不幸不治。

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