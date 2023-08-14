台中19歲情侶出遊自撞電桿遇死劫 家屬哀慟不願接受

警方今天下午報請檢方相驗，小情侶的家長神情哀慟。（記者許國楨攝）

2023/08/14 16:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市外埔區昨（13）日傍晚發生重大車禍，一對19歲年輕情侶甜蜜出遊途中自撞電桿，因車子嚴重變形起火，2人逃生不及慘被燒成焦屍，警方今報請檢方相驗，雙方家屬明顯情緒哀慟，不敢相信如此年輕的兩條生命瞬間天人永隔，尤其女生家屬更希望僅是同名，不願接受女兒驟逝，場景哀淒。

經查，開車的是在機車行工作的19歲張男，與同樣19歲，目前就讀某大學夜間部的王女是男女朋友，雙方才交往約5個月，還處於熱戀中，昨天上午兩人甜蜜出遊、看電影，直到傍晚準備前往大甲吃飯，途中行經外埔區一處偏僻的堤防小路，該處道路筆直沒有紅綠燈，不知何故竟失控自撞電桿。

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由於撞擊力道猛烈，整輛車瞬間嚴重變形對折起火燃燒，車上兩人來不及逃生被燒到碳化無法辨認身分，警方先是在已付之一炬的車內駕駛發現一具焦屍，拖吊人員拖車時，才赫見後座還有另具焦屍；警方今天下午報請檢方會同法醫相驗，這對小情侶的家屬也到場，但明顯無法接受小孩驟逝，情緒明顯波動。

而檢方除採檢家屬DNA，將進一步比對確認死者身分外，也將進一步釐清事故原因及死因。

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