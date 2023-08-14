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瞎掰是賴清德侄子助理 夥黑幫開數十億芭樂票詐藝術品起訴

蔡姓老翁家中收藏遭洗劫。（資料照；本報合成）

蔡姓老翁家中收藏遭洗劫。（資料照；本報合成）

2023/08/14 13:23

〔記者王定傳／新北報導〕天道盟天德會幫眾張靖海，夥同假扮成副總統賴清德侄子助理的男子陳躍壬，及男子黃永龍、女子楊婼溱，鎖定一名80歲的蔡姓收藏家，假意約定要花上百億元收購骨董、字畫等，卻開出數十億元「芭樂票」騙走這些藝術品；黃男另指示男子周書賢、李台成闖空門竊盜，蔡翁共計損失上百件收藏，包括張大千、于右任的字畫，損失難以估計，新北地檢署調查後依三人以上共同詐欺取財、侵入住宅竊盜罪嫌起訴張男6人。

據了解，蔡翁為退休公務員，家住三峽高級社區大樓，曾祖父時代就開始收藏古玩，蔡翁也是三峽一帶小有名氣的收藏家，家中收藏大量骨董、玉品、青銅器、字畫，此次失竊損失最重的就是數張名家字畫，其中包括張大千、于右任、徐悲鴻、齊白石、黃君璧及李可染、潘天壽等大師名作。

檢警調查，黃永龍在去年3、4月間透過友人結識蔡翁，應允幫忙尋找買家，因此獲得蔡翁信任，張靖海輾轉獲知後，認為有機可趁，遂找來陳躍壬假扮副總統賴清德侄子的助理以及買家，由張靖海提供芭樂票向蔡翁施詐。

檢警調查，3人第一次施詐行為發生在去年7月28日，他們到蔡翁住處，說要買下張大千「仕女圖、金碧山水圖」等20件藝術品，約定價金17億4800萬元，假買家陳男當場開立由張男所提供的5張芭樂票給蔡翁後帶走這些藝術品。

同年8月間，3人再與蔡翁談妥要花18億7850萬元買下37件藝術品，支票後補；同月8日至13日之間，又兩度約定以59億2970萬元及25億900元，向蔡翁買下包含于右任墨寶、顧景舟銘壺、商周青銅羊尊、朱銘太極木雕等53件藝術品。

不僅如此，同年9月30日中午，黃文龍還指示周書賢、李台成，趁蔡翁外出與張靖海、黃文龍會面之際，闖空門盜走畫家陳澄波的畫作、清明上河圖複製品等藝術品，連勞力士錶、浪琴錶、鑽戒都不放過，總計摸走88件物品。

檢方認為，張靖海、陳躍壬、黃永龍及楊婼溱涉嫌刑法三人以上共同詐欺取財罪嫌，黃永龍及周書賢、李台成則涉犯侵入住宅竊盜罪嫌。

蔡翁上百件藝品藝術品遭騙。（資料照）

蔡翁上百件藝品藝術品遭騙。（資料照）

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