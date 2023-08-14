酒後勁大？400萬奧迪A7猛撞3車 再衝上分隔島起火

奧迪轎跑車失控撞上分隔島。（民眾提供）

2023/08/14 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今（14）日凌晨發生一起驚悚車禍，施姓男子駕駛新車要價約400萬元的奧迪A7轎跑車，行經南屯區一處路口時疑酒後注意力不集中，先是偏移車道直接衝撞停放路旁小貨車，再波及兩輛休旅車，同時間奧迪因失控又衝上分隔島還起火，所幸施男及時脫困，但因酒測值超標仍吃上公危官司。

這起車禍發生在今天凌晨4時27分，32歲施男駕駛上述轎跑車沿文心路一段往南方向直行，剛通過向上路口時，車子突然碰撞路邊停車格的小貨車，因撞擊力道猛烈，小貨車再往前推撞2輛休旅車，同時施男的車子也因此失控往分隔島衝去，卡在分隔島的矮樹叢中，安全氣囊全部爆開，但強大撞擊力道瞬間造成引擎冒煙起火。

請繼續往下閱讀...

消防局獲報派遣南屯分隊出動2車6人趕抵搶救時，立即佈線搶救並撲滅火勢，此時施男已自行脫困，所幸意識清楚，但頭部及左手擦傷、右肩疼痛，給予救護處置後送往中山附醫治療，而轄區第四分局同時間也趕往處理，發現施男身上飄出濃濃酒味，一測發現酒測值竟高達0.66毫克，已明顯超過法定標準值。

而根據相關路口監視器影像顯示，事發當下因下雨緣故路面濕滑，只見施男的轎跑車快速通過路口後即偏離車道，接著直接往小貨車車尾撞上，小貨車還因此被彈飛至人行道上，另外兩輛被小貨車推撞的休旅車，玻璃全都碎裂，場面相當驚悚，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

小貨車推撞前方休旅車後還彈到人行道上。（民眾提供）

小貨車推撞前方休旅車後還彈到人行道上。（民眾提供）

消防人員趕往滅火。（民眾提供）

現場一片凌亂。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法