為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

立院前秘書長林錫山收賄2800萬判13年 另收賄300萬判4年8月定讞

立法院前秘書長林錫山（中）收賄2800萬元，4年前已被判刑並定應執行13年確定；更一審再就林收賄300萬元部分判刑4年8月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

立法院前秘書長林錫山（中）收賄2800萬元，4年前已被判刑並定應執行13年確定；更一審再就林收賄300萬元部分判刑4年8月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2023/08/14 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕立法院前秘書長林錫山收賄2300萬元，且有2.4億餘元的不明來源財產，4年前被依不違背職務收賄罪、財產來源不明罪定應執行13年定讞，林已入獄。林另有一件尚未判刑確定的案件，是收賄300萬元，經高等法院更一審審理，依法判林4年8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。檢方聲請定應執行刑。

61歲林錫山出身彰化縣紅派，28歲進入國會成為當時最年輕的立委並連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬為立院秘書長。

林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分8次向網遠負責人李保承收賄，收錢地點多選在林錫山立院辦公室旁的會議室，還有一次在高鐵車廂內交錢。

檢方指，林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得23件資訊系統標案；但其中一件「民意匯流」資訊系統案，網遠未得標，網遠要求廢標。

後來是陳的部屬、高級分析師田志文，多次質疑標案處置不對，卻慘遭降調立院台中辦公室；經田向調查局具名檢舉，揭露內情。檢方偵結指林收受回扣共3950萬元，依法起訴。

台北地院一審結認定林錫山收受回扣共3950萬元，依8次收受回扣罪、1次公務員財產來源不明罪，對林判刑16年、褫奪公權6年；高院二審改認林收賄2800萬元，依8個不違背職務收賄罪、1個財產來源不明罪判刑15年，賄款2800萬、犯罪所得2.4億多元不明財產均應追徵沒收。

最高法院4年駁回大部分上訴，交由高院對林定應執行刑為13年，林已入獄。至於唯一一件發回更審的案件，是林涉嫌收賄300萬元，更一審判林4年8月、褫奪公權5年、不法所得300萬元沒收；最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
前立院秘書長林錫山貪污判13年已入獄 另案再判4年8月
2023/04/18 10:33

前立院秘書長林錫山貪污判13年已入獄 另案再判4年8月
財產異常增加、申報不實 監院再罰林錫山366萬元
2021/04/06 11:26

財產異常增加、申報不實 監院再罰林錫山366萬元

屏東園冶獎三冠王 綠建築標章創新格局
立院被搜索多次 曾有立委當場帶走
2020/08/01 05:30

立院被搜索多次 曾有立委當場帶走
漏報財產挨罰 林錫山抗罰敗訴確定
2020/04/17 05:30

漏報財產挨罰 林錫山抗罰敗訴確定
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播