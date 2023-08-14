立院前秘書長林錫山收賄2800萬判13年 另收賄300萬判4年8月定讞

立法院前秘書長林錫山（中）收賄2800萬元，4年前已被判刑並定應執行13年確定；更一審再就林收賄300萬元部分判刑4年8月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2023/08/14 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕立法院前秘書長林錫山收賄2300萬元，且有2.4億餘元的不明來源財產，4年前被依不違背職務收賄罪、財產來源不明罪定應執行13年定讞，林已入獄。林另有一件尚未判刑確定的案件，是收賄300萬元，經高等法院更一審審理，依法判林4年8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。檢方聲請定應執行刑。

61歲林錫山出身彰化縣紅派，28歲進入國會成為當時最年輕的立委並連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬為立院秘書長。

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林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分8次向網遠負責人李保承收賄，收錢地點多選在林錫山立院辦公室旁的會議室，還有一次在高鐵車廂內交錢。

檢方指，林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得23件資訊系統標案；但其中一件「民意匯流」資訊系統案，網遠未得標，網遠要求廢標。

後來是陳的部屬、高級分析師田志文，多次質疑標案處置不對，卻慘遭降調立院台中辦公室；經田向調查局具名檢舉，揭露內情。檢方偵結指林收受回扣共3950萬元，依法起訴。

台北地院一審結認定林錫山收受回扣共3950萬元，依8次收受回扣罪、1次公務員財產來源不明罪，對林判刑16年、褫奪公權6年；高院二審改認林收賄2800萬元，依8個不違背職務收賄罪、1個財產來源不明罪判刑15年，賄款2800萬、犯罪所得2.4億多元不明財產均應追徵沒收。

最高法院4年駁回大部分上訴，交由高院對林定應執行刑為13年，林已入獄。至於唯一一件發回更審的案件，是林涉嫌收賄300萬元，更一審判林4年8月、褫奪公權5年、不法所得300萬元沒收；最高法院駁回上訴確定。

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