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雨衣賊侵入遊覽車行竊 警以車追人移送法辦

雨衣賊侵入路邊遊覽車行竊。（讀者提供）

雨衣賊侵入路邊遊覽車行竊。（讀者提供）

2023/08/14 08:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，鄧姓男子將遊覽車停放鳳山區保南一路、寶陽路口，被雨衣賊侵入偷走空氣濾清機等物，警方以車追人，將李男查緝到案，認為專業用錯地方，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

鳳山警分局南成派出所昨接獲民眾鄧姓男子（63歲）報案，稱他停放鳳山區保南一路與寶陽路口的遊覽車，被人偷竊車內財物，包括墨鏡、防風防水外套、藍芽耳機、空氣濾清機、煞車總泵等物，損失7800元。

警方受理後調閱監視器畫面，發現1名騎士穿著雨衣，騎機車靠近遊覽車後停下，下車對遊覽車打量一番，之後走到遊覽車後方，熟稔地徒手開啟車門，入內搜刮財物後，得手後騎車離去。

警方調閱監視器畫面以車追人，確認雨衣賊騎乘機車車號，昨晚將他查緝到案，李男（44歲）到案坦承下手行竊，供稱因缺錢花用，經過該部遊覽車時，發現已經停放許久，心生歹念下手行竊，很驚訝警方這麼快就找上他。

警方調查，李男之前曾開過遊覽車，對如何打開車門很了解，警方嚴厲告誡他「監視器這麼多，不要再打壞念頭了！專業用錯地方了吧！」。

警方查扣贓物全數發還給被害人，警訊後將李男依竊盜罪嫌移送偵辦。鳳山警分局呼籲民眾，停放汽車除將車門確實上鎖，也應加強防竊措施，才能多一層保障，以免成為歹徒下手行竊的目標。

雨衣賊侵入遊覽車行竊，過程監視器全都錄。（讀者提供）

雨衣賊侵入遊覽車行竊，過程監視器全都錄。（讀者提供）

警方查扣墨鏡、防風防水外套、藍芽耳機、空氣濾清機、煞車總泵等物，損失7800元。（讀者提供）

警方查扣墨鏡、防風防水外套、藍芽耳機、空氣濾清機、煞車總泵等物，損失7800元。（讀者提供）

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