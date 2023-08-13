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正妹私密照遭外流 前男友認「我是渣男」稱兇手是她 提告竟輸慘

台北一名年輕女子驚覺自己的私密照片被外流，不滿的找前男友追問，才揪出男友交往關係複雜。（示意圖）

台北一名年輕女子驚覺自己的私密照片被外流，不滿的找前男友追問，才揪出男友交往關係複雜。（示意圖）

2023/08/13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名年輕女子驚覺自己的私密照片被外流，不滿的找前男友追問，吳姓前男友才坦承曾同時與她及另一名高姓女子交往，高女發現了她的私密照，因此對其報以報復心態，將這些照片散播出去。女子氣炸決定對高女提起妨害名譽告訴，並指控吳男偷拍其私密照片，提告妨害秘密。但最終檢方以高女散佈照片罪證不足和吳男偷拍行為超過法定的6個月告訴期限為由，決定不起訴兩案。

綜合媒體報導，一名年輕女子驚覺自己與前男友吳姓男子開房時，遭吳男偷拍她只穿內衣內褲的私密照片被外流。她迅速找上吳男詢問此事，吳男則坦承自己曾同時和她及另一名高姓女子交往，且雙方不知彼此存在。吳男透露，高女某天在相簿中發現了她的私密照片，引發了高女的報復行為，決定將照片散佈出去。

女子得知事情真相後，她決定提告高女，指控對方妨害名譽等罪行，同時也對吳男提出妨害秘密的告訴。檢方調查過程卻顯示，高女否認犯行，堅持沒有散布照片；吳男曾希望三人見面和解並道歉表示，「對不起，我是渣男」，但在檢方傳喚三人同時出庭時，吳男卻未現身。

檢方在調查後認為，雖然吳男坦承自己的錯誤，但這一行為已超過法定的6個月告訴期限，因此不予起訴。至於高女涉及散佈照片的指控，由於PO出照片的臉書帳號已被刪除，檢方無法查出具體的幕後主使者，最終也以罪證不足將高女不起訴。

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