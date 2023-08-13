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台南民宅火災女屋主受困3樓 1關鍵舉動保命

消防人員協助受困在三樓的女屋主（左二）脫困下到一樓。（圖：民眾提供）

消防人員協助受困在三樓的女屋主（左二）脫困下到一樓。（圖：民眾提供）

2023/08/13 15:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區開元路1間3樓透天民宅，今（13）日凌晨冒出明顯火煙，消防人員到場發現1樓客廳冒出熊熊火煙，女屋主受困在3樓，女屋主報警時表示樓下竄出大量濃煙，她無法下樓，員警勸請她快回房間、關上門，阻絕濃煙竄入，後來女屋主僅受輕微煙嗆、幸運獲救。

台南市消防局119勤務中心今晨1時17分許，接獲員警通報位於開元路1處3樓民宅發生火災，119派出轄區公園、和緯分隊及第六大隊等消防人車前往搶救。消防員到場發現，失火的3樓透天民宅位在狹小巷弄內，改用小型水箱車接駁水線進入巷弄內滅火。

消防員一面打火、一面得知66歲女屋主受困在失火民宅的3樓位置，初步掌握她人在房內，暫時安全無虞，即先積極滅火，火勢在10多分鐘後就被撲滅。消防員隨即上到3樓房間找到女屋主，她僅略遭濃煙嗆傷，救護人員引領她戴上防煙面罩、下到1樓、預防性送醫。

消防局火調科人員表示，今天上午檢視失火住宅，發現失火位置應是在1樓客廳的鞋櫃與一旁的沙發，燃燒面積約2平方公尺；屋主要求做火場鑑定調查，以了解真正起火原因。火調人員說，初勘屋內門都有上鎖、無明顯人為縱火跡象，因為女屋主確實關上3樓的房門，她才能躲過濃煙往樓上竄的攻擊，保住1命。

消防人員在狹窄巷弄內延伸水帶進入失火民宅灌救。（圖：民眾提供）

消防人員在狹窄巷弄內延伸水帶進入失火民宅灌救。（圖：民眾提供）

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