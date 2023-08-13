前男友酒後持美工刀進國小校園劃傷姊妹花遭判刑。（示意圖）

2023/08/13 14:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對情侶因故翻臉，張姓男子被李姓女友告妨害名譽，因不滿女友不願撤回告訴，憤而持美工刀到某國小教室找她理論，不料，幸被李女的堂妹擋住，張仍持刀刺向女友脖子劃傷頸部，2人倒地，李女大腿內側造成10公分撕裂傷，2女告張殺人未遂、傷害，張男各判1年6月、3月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，一審認定被告張男與被害人李女前為男女朋友關係，被告因不滿女友對他提出妨害名譽告訴，且不願撤回告訴，竟心生怨恨，2022年10月間，得知女友在某國小地下室上課，便自住處攜帶1把美工刀，騎機車前去找女友理論。

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他右手持美工刀徒步進入地下室的教室後，先以左手勒住李女的脖子，坐在一旁的李女堂妹見狀，欲阻止被告傷害而出言勸阻，被告持該把美工刀揮砍堂妹，造成她右手臂撕裂傷，被告又持美工刀刺向李的臉頸部。

李女抬手抵抗致美工刀劃向其頸部，雙方扭打倒地，被告持美工刀劃向女友大腿，致受有左側頸部5公分撕裂傷、右側大腿內側10公分撕裂傷，2人報案，警方獲報趕往處理時，當晚11點就在張男住處逮人，查扣行凶時的血衣，並測得他酒測值高達0.73；但張男落網後矢口否認涉案，還說自己喝醉了什麼都不記得，被告殺人未遂和傷害罪，分別判1年6月、3月，其中3月可易科罰金。

張男不服上訴，主張因一時情緒衝動，持美工刀前往被害人的上課教室理論，確屬不該，但2人交往8年過程中，被告從未曾對女友有任何施暴情況，強調是偶發性突發事件，況且雙方仍有繼續和解洽談的空間，被告於審理期間數次開庭時，均當面向當事人鞠躬道歉。

高雄高分院審酌被告雖願分期賠償20萬元，但與要求賠償的100萬元，仍有相當之差距，致無法達成和解，但未與被告和解，維持1年6月、3月的判決，全案仍可上訴。

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