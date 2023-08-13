台中機車、轎車相撞 外送員噴飛再撞資源回收車傷重不治

台中市李姓外送員12日傍晚騎車行經北屯區一處路口與自小客相撞，噴飛後撞上對向行駛中的資源回收車，當場失去生命跡象送醫不治；圖為發生死亡車禍路口。（民眾提供）

2023/08/13 11:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市傳死亡車禍！李姓外送員12日傍晚騎車行經北屯區一處無號誌路口時，先與自小客發生碰撞，因撞擊力道猛烈，機車甩出時李男也噴飛，再撞上對向另輛行駛中的資源回收車，李男當場失去生命跡象送醫急救，但因傷勢過重仍在晚間經搶救宣告不治，肇因及責任歸屬將由警方鑑定釐清。

這起死亡車禍發生在昨天傍晚5時13分，23歲李姓外送員當時騎車沿昌平五街快車道往東行駛，行經昌平東六路與昌平五街口時，與沿昌平東六路快車道往南行駛，由41歲唐男駕駛的自小客發生碰撞，因雙方車速均不慢，李男連人帶車當場彈開，除機車被甩到路旁，李男也噴飛到對向車道。

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此時另輛沿昌平東六路往北行駛，由29歲林男駕駛的公務大貨車（資源回收車），根本來不及煞車反應，左前車頭就與李男撞個正著，擋風玻璃大面積碎裂，李男全身撞挫傷當場失去呼吸心跳，警方獲報趕往同時通報救護車將李男緊急送醫，但經搶救約1小時仍因傷重宣告不治。

警方同時對頭部及手部擦挫傷的自小客，以及資源回收車的兩名駕駛酒測，均無飲酒反應，警方表示，該路口無號誌，但昌平五街地面有倒三角讓字標線，初步李男未依規定讓車，唐男未依規定減速釀禍，但確實肇因及責任歸屬，將送交通大隊進一步鑑定分析，而全案將依過失致死罪方向偵辦。

台中市李姓外送員12日傍晚騎車行經北屯區一處路口與自小客相撞，噴飛後撞上對向行駛中的資源回收車，當場失去生命跡象送醫不治。（民眾提供）

台中市李姓外送員12日傍晚騎車行經北屯區一處路口與自小客相撞，機車被甩到路旁，人也噴飛撞上對向行駛中的資源回收車，當場失去生命跡象送醫不治。（民眾提供）

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