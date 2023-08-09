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買賣帳戶起糾紛 詐團3人虐殺賣家丟公園判重刑

陳姓男子賣帳戶反悔被詐騙集團誘出虐打致死丟包桃園區溫州公園，檢警案發後逮捕主嫌梁男及涉案的王女等人送辦；桃園地院今天審結宣判。（資料照）

陳姓男子賣帳戶反悔被詐騙集團誘出虐打致死丟包桃園區溫州公園，檢警案發後逮捕主嫌梁男及涉案的王女等人送辦；桃園地院今天審結宣判。（資料照）

2023/08/09 19:47

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名陳姓男子去年10月5日被發現全身是傷、陳屍桃園區溫州公園，桃園檢警追查發現與詐騙集團有關，逮捕犯案的梁姓、施姓、羅姓男子及介紹陳男賣銀行帳戶、設局約出陳男的王姓女子，檢方偵辦後起訴；桃園地院今審結依共同傷害致死罪判處梁男12年、施男10年、羅男8年有期徒刑，王女依共同傷害罪判處10月徒刑。可上訴。

判決指出，這樁命案發生在去年10月4日，23歲的陳男生前透過王女賣銀行帳戶給梁男，收取5萬元酬金，但雙方事後為了5萬元是一次性買斷或月租費用的問題而鬧翻，陳事後被王女、梁男等人設局約出，梁男3人及林姓少年（另由少年法庭審理中）先將陳押到大園區施暴凌虐，陳遭虐打出現嚴重內出血併發橫紋肌溶解症，梁男等人卻未將他送醫，反而把奄奄一息的陳男載往桃園區溫州公園丟包，隔日凌晨被晨運民眾發現報案送醫、宣告死亡。

法院審理時，梁、施2男坦承傷害致死，否認殺人，還將過錯推給死者賣斷帳戶後反悔、還註銷帳戶，且有意願與陳男家屬和解，希望從輕量刑；羅男指稱自己只是到場助勢，應不構成傷害致死，也請求輕判；王女更稱自己無罪，是為了解決梁男、陳男因買賣銀行帳戶衍生的糾紛才幫忙約人，無法預見梁、陳見面之後會發生什麼事，應不至於成為傷害致死共犯。

梁男等人審理時曾當庭向陳母道歉，王女還試圖說服陳母接受自己卸責的理由，被審判長制止：「妳可以惦惦（台語，指安靜）嗎？」法官並斥責陳女「人家死了兒子，講話要看場合」；全案今天審結宣判。

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