踢到鐵板！詐團4煞遭百公斤壯漢頑強抵抗 遭逮後成了「4傻」

4名詐團惡煞被百公斤被害人頑抗，最終遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/08/09 17:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕劉姓男子月前在社群媒體廣告上看到借貸廣告，點進去看後依指示聯繫上詐騙集團，還不知被騙的劉男依約定前往新北市鶯歌區某公寓頂樓，交付證件、提款卡進行借貸，不料詐團派來的4名成員在頂樓屋內冷不防出手襲擊劉男，還噴了辣椒水，豈知劉男體重破百孔武有力，一番頑抗下還有時間打電話求救，警方隨後趕抵將詐團成員4人制伏並逮捕，並於本月8日將幕後主嫌黃姓男子逮捕到案。

據了解，劉男7月份經濟突然出狀況，於是在社群媒體尋找借貸資料，偶然看到一則廣告，點入頁面依指示加了詐團的LINE，對方還用漂亮女孩的頭像讓劉男放下戒心，雙方一番交談後，劉男信以為真，於是帶著身分證、提款卡，前往鶯歌區大湖路赴約借錢。

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劉男抵達後看見1名年輕男子，指稱自己是借貸公司員工，將他帶到一旁公寓頂樓，進屋後突然再跳出3名黑衣男，4名惡煞為多說話直接出拳、噴辣椒水攻擊，就是要搶走證件、卡片，而劉男的頑抗讓這4人完全沒料到，甚至劉男還有餘力打電話求援，但劉男畢竟1打4，最終被束帶、手銬限制，被詐團4惡煞輪番「教訓」。

警方據報趕抵，荷槍實彈破門入內將劉男救出，同時將詐團4惡煞逮捕，警方持續溯源，找出住在新莊區的26歲幕後主使黃姓男子，8日警方出擊將黃男逮捕。警方查出，黃男利用假網站投資虛擬貨幣已詐近千萬，黃男等人也承認犯案。警詢後，依詐欺、傷害、妨害自由等多項罪嫌，將黃男等5人移送法辦。

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