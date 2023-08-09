不倫戀撕破臉她挾怨誣告 法官拿墮胎親密照打臉

張女指控遭性侵，事後檢方查出是一場騙局。（情境照）

2023/08/09 16:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓女子國三時母親與同居人陳男分手，她隨即與陳男交往並懷孕墮胎，事後張女又與他人交往，陳男對於交往期間付出的近百萬元心有不甘，提告討回激怒張女，張女竟到地檢署控告陳男性侵少女的她且拍裸照要脅，新竹地院法官查出張女控告性侵時間與墮胎時間相差不久，但2人竟在墮胎當天於婦產科拍親密與KUSO照，認定張女誣告，依誣告罪判刑4月且不予緩刑。

法官調查，張女與陳男原為男女朋友關係，2人於2018年間分手後，陳男要求張女返還支付多年來開銷共計96萬元，張女無力返還，經陳男持張女簽署借據向新竹地院聲請核發支付命令。

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張女心生不滿，2021年9月向新竹地檢署誣告，指控陳男在2015年5月在她母親租屋處，趁媽媽外出購物之際，性侵當時就讀國三的她，又拍攝裸照做為要脅，要求繼續發生性關係，更持裸照恐嚇拿出96萬元生活費，讓她心生畏懼，只得簽借據給陳男，藉以誣告陳男性侵與恐嚇取財。檢察官偵查後，認為陳男犯罪嫌疑不足而不起訴處分後，再另行簽分張女誣告並提起公訴。

陳男作證說，之前有跟張母在一起，後來跟張母於2015年9月間分手後，隔年3月間與張女成為男女朋友，他是在張女高二下學期跟她發生性關係，且張女有懷孕過2次，第一次是她母親帶她去診所拿掉，孩子是別人的，第二次則是他的種，他也有陪著去診所墮胎，之所以會要張女簽借據，是2人在一起的生活開銷，他認為這是借款。

陳男說跟張女在2018年9月分手，因為後來他被張女封鎖，且她另跟男子交往，所以他憤而才說要公開跟她的關係，2人原本對外稱是父女關係。

法官勘驗2人對話紀錄及照片，均明顯可見張女與陳男間有親暱對話，張女以「寶貝」稱呼陳男，陪同前往醫院終止妊娠時，2人還一同拍攝親密照，以及KUSO打臉照，而此日期距離張女指控遭性侵日期不遠，更讓法官無法相信張女說詞。法官發現，2人間有許多親密自拍合照或錄影，其中更有性愛錄影，2人甚至還穿情侶裝。

法官審酌張女明知陳男沒有性侵及恐嚇取財行為，僅因2人事後發生金錢糾紛，心生不快，而虛捏事實誣告陳男，不僅虛耗偵查資源，妨害我國司法權之行使，並使陳男面臨刑事追訴風險，所為甚有不該，且張女意圖使陳男受重罪刑事追訴，倘非留存2人間LINE對話紀錄、相關照片並提出為證，其又如何洗刷所受不白之冤？衡酌張女否認犯行，犯後態度不佳，依誣告罪判刑4月，且不予緩刑。

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