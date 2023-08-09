2男開趴揮刀搶傳播小姐7千 馬伕出頭砍死同行男子判14年6月

陳、羅姓男子開趴吸笑氣後，嫌傳播小姐服務差揮刀搶回7千元，邱姓馬伕替她出頭卻砍死同行男友人，高院依殺人罪判判邱男14年半、傷害罪判5月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/08/09 16:37

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市陳姓、羅姓男子前年相約摩鐵開趴，施用笑氣後，因嫌張姓傳播小姐服務不好，朝她持刀揮舞，嚇得她丟下7000元坐檯費逃離，馬伕邱俊瑋得知後撂來10人直搗房間，受邀同歡的19歲李姓男子遭邱男持刀砍到臟器外露，在街頭捧腸等待救護車，送醫急救3天仍宣告不治，高等法院今依殺人罪判邱男14年6月徒刑，傷害罪判5月徒刑，可易科罰金。可上訴。

2021年7月9日晚間，陳、羅2男相約桃園市中壢區某摩鐵開趴、施用笑氣，並以通訊軟體找來張姓傳播小姐助興。

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邱俊瑋載送張女到場後，先收了7000元，陳男嫌張女服務不好，要求拿回坐檯費7000元被拒，竟與羅男亮出西瓜刀、短刀，還朝張女揮舞、恐嚇，張女閃過後連忙丟下7000元逃命。

邱俊瑋得知後，找來10名男子助陣，一行人分乘4車前往摩鐵，持棍棒、木刀、西瓜刀直搗房間逞凶，陳、羅、李3人遭眾人圍毆，過程中，19歲的李男持刀反擊，遭邱男持西瓜刀砍到臟器外露，送醫急救3天宣告不治，陳、羅2男也被打到遍體麟傷，不過2人未提出告訴。

警方陸續逮捕邱俊瑋及涉案的李男共11人到案，並於中壢一處產業道路起獲兇刀；檢方偵查後，僅將邱男依殺人罪起訴，其餘10人則依傷害致死罪起訴。

桃園地院依殺人罪判邱男15年徒刑，傷害罪判刑6月，可易科罰金；其餘9人被依傷害罪，被判拘役50天至1年不等徒刑，吳男則遭通緝中。

上訴後，高院今改判邱男14年6月，傷害罪判5月徒刑，江偉達、盧胤褰2人在一審均以傷害罪判刑10月，高院均改依傷害致死罪各判刑7年2月，其他被告判拘役50天至1年不等徒刑。

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