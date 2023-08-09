龐氏騙局詐老闆1230萬 詐團大膽派車手到府取款被逮

新北市蘆洲張姓老闆誤信龐氏騙局裕萊投資詐團，投入上千萬血本無歸，詐團大膽派車手到張男住處取款，被警方一舉成擒，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/09 13:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市張姓老闆誤信臉書、YT投資訊息，一個月內面交13次損失1230萬元，親友察覺有異，赫見對方是龐氏騙局裕萊投資公司詐團，因詐團要求再投入390萬元，才能拿回本金，張男報案，開始聽從警方與對方周旋，大膽詐團竟敢派車手到張男住家取款，當場人贓俱獲，續追上游詐團。

蘆洲警分局延平派所7日接獲65歲張姓系櫃廠商報案，被害人張男自稱他在影音平台YT發現投資理財股票教學廣告，按廣告提供資訊加入投顧老師群組進行投資，詐騙集團以股票中籤及申購新股等藉口，要求被害人匯款及面交。

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他在6、7月間面交13次，損失1230萬元仍未獲利，詐團食髓知味，要求被害人再面交390萬元，警方獲報成立專案小組，周旋金額降至124萬，並派出4名警力到被害人住家埋伏，成功逮獲詐欺車手。

警方逮獲24歲陳姓車手，起出一張裕萊投資公司收據，佐證是裕萊騙局，但陳嫌辯稱，只是受託取款，不知道犯行，警方將全案依詐欺罪嫌送辦，續追幕後集團。

張姓被害人說，因系統櫃不好賺，近年想退休，看見投資訊息以為可以賺快錢，提早退休，也減輕子女負擔，未料碰上騙局，讓他及家人都很心疼，憤而報警逮人；而跟詐團周旋期間，雖告知投資款是向南部師兄及抵押生財工具貨車所得，但詐團都不為所動，讓他更確認對方只是想騙錢的。

蘆洲分局延平所所長黃文欽呼籲，投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，以私訊、面交等方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助。

新北市蘆洲張姓老闆誤信龐氏騙局-裕萊投資詐團，投入上千萬血本無歸，詐團大膽派車手到張男住處取款，被警方一舉成擒，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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