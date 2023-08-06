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    首頁　>　社會

    男高中生離家散心卻落海 被救起已成浮屍家屬痛哭失聲

    岸巡人員及消防隊員合力將黃姓少年打撈上岸，但已明顯死亡。（民眾提供）

    岸巡人員及消防隊員合力將黃姓少年打撈上岸，但已明顯死亡。（民眾提供）

    2023/08/06 17:16

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男高中生因心情不佳，4日跟家人說想外出散心卻一去不回。家屬擔心其安危，昨日上午報警協尋。警方漏夜調閱監視器，今日上午發現黃男跑到潮境公園附近，並跌落消波塊，即刻通報家屬並派員前往協尋。直至下午，岸巡隊員在燈塔附近發現有人在海中漂浮，消防隊員將人救起，確認就是黃姓少年，但已無生命跡象。

    據悉，家屬前往派出所通報協尋後，警方立刻家屬指示，搜尋少年可能會前往的處所，並調閱監視器追查其行蹤；直至今日凌晨查看到黃姓少年疑似跌落潮境公園附近消波塊，隨即通知家屬並派員前往搜尋，卻未見蹤跡。

    長潭里安檢所的岸巡人員今日下午2時31分，在轄區的紅燈塔消波塊附近，看到有人在海面上載浮載沉，趕緊通報消防局派員前往協助救援；約於10分鐘內將人救起，但患者已無生命跡象，明顯死亡。

    救難人員發現，死者身上穿著基隆某高中的外套，身高約165公分左右，經家屬確認後，死者就是失聯的黃姓少年，當場痛哭失聲。

    警方目前已調閱周邊各個角度監視器，並請家屬到派出所製作筆錄，進一步釐清黃姓少年落海原因。

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