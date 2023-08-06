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    首頁　>　社會

    少年嘲諷「戴綠帽」被逼伏地挺身圍毆 警逮5人送辦

    台中市周姓少年昨晚在路口遭黃姓男子等人施暴，警方到場查處。（警方提供）

    台中市周姓少年昨晚在路口遭黃姓男子等人施暴，警方到場查處。（警方提供）

    2023/08/06 13:15

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市周姓少年在網路聊天群組聊天室內，嘲諷黃姓男子被「戴綠帽」引發不滿，黃男5日深夜透過友人佯約少年到KTV唱歌，隨即揪眾脅迫少年在包廂內做伏地挺身群毆霸凌，再將他押到他處繼續施暴，警方獲報出動快打部隊到場，隨後逮捕連同黃男在內的施暴5人，訊後依傷害等罪嫌送辦。

    台中市第四分局5日晚間11時許獲報，轄內文心南五路與豐富路口有糾眾鬧事情事，立即啟動快打部隊約20名警力趕赴現場後，雖未見暴力衝突情事，惟發現現場1名13歲周姓國中生嘴唇、腳部受有挫傷，通知119到場協助救護，經送醫檢傷治療後幸無大礙，

    經查，周姓少年與黃姓（19歲）、張姓（20歲）、沈姓（20歲）、劉姓（20歲）、林姓男子（19歲）等人，都在同一個IG聊天群組，周疑在群組內消遣與黃有親密關係的女生，「跟大家都睡過」，嘲諷黃「戴綠帽」因而引發黃不滿，遂夥同張姓等4名友人，昨晚以邀約少年至KTV唱歌為由誘騙其到場。

    等少年赴約後，眾人便在包廂內脅迫少年伏地挺身，進而圍毆等霸凌行為，接著再將少年載至上述路口繼續施暴，後因有民眾看到報案，警方到場查處時黃男一方已鳥獸散， 但經附近蒐尋及調閱週邊監追查，今天凌晨陸續將黃男等5人帶回調查，訊後全案依刑法聚眾鬥毆、傷害、強制、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    第四分局分局長李建興強調，網路口角問題應理性面對，若有任何違法情事警方將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現打擊犯罪決心。

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