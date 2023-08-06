男子恍神衝撞國1楊梅休息站分隔島再撞3轎車 釀3傷

國道1號南向楊梅休息站一轎車撞休息站分隔島，王男因分心連撞3車造成3傷，他的黑色轎車車頭全毀。（記者李容萍翻攝）

2023/08/06 12:57

〔記者李容萍／桃園報導〕到底怎麼撞的？一名王姓男子今（6日）凌晨駕車行經國道1號南向71.3公里，進入五楊高架道路楊梅休息站時，疑似恍神分心，轎車失控撞擊休息站分隔島，撞擊力猛烈車頭全毀，再撞上休息站臨停的3輛轎車。這起4車追撞車禍，造成包括王男等3人受傷，桃園市消防局第二大隊獲報調派救護車分將傷者送醫，肇事責任由國道警方調查釐清。

國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊小隊長戴家財受訪表示，王姓男子凌晨駕駛黑色轎車行經國1南下行駛，在今天凌晨0點33分許，行經國1南下71.3公里處，疑因駕駛分心，失控自撞楊梅休息站分隔島後，更撞擊波及休息站暫停休息的3輛轎車，造成王男等3人受傷，緊急送醫救治。

請繼續往下閱讀...

事故已在今天凌晨1點29分排除，警方酒測4車駕駛並未酒駕，4車駕駛均有繫安全帶，受傷的駕駛及乘客經救護後無大礙，後續由二大隊釐清相關肇事責任。

國道警方表示，用路人駕車行駛高速公路，須保持精神專注，開車避免精神不濟打瞌睡或分心，容易造成嚴重傷亡，呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」。

國道1號南向楊梅休息站一轎車撞休息站分隔島，王男因分心連撞臨停3車，讓其他車主既生氣又無奈。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法