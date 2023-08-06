孕婦過馬路差點被撞「一屍二命」無法開罰 警方說話了

懷孕8個月的孕婦，差點被左轉轎車撞上，所幸及時跳開未造成事故。（翻攝自youtube-WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 ）

2023/08/06 12:36

〔記者陸運鋒／台北報導〕一名孕婦走在台北市街頭過馬路時，差點被左轉轎車撞上，所幸及時跳開才沒有造成傷亡，但事後未提供證據無法檢舉令她無奈「總不可能帶行車紀錄器出門」。警方今表示，按照「錄影監視系統設置管理自治條例」，交通舉發取締未符合設置目的，不得作為舉發依據。

該名孕婦今接受本報電訪時指出，當時懷著8個多月身孕，正過馬路去買東西時，看見那台車朝自己而來，且都沒有要停下的意思，所以趕緊跳開，當下受到驚嚇瞪了對方，而對方是30多歲的男子，搖下車窗對自己道歉說沒看到。

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孕婦說，事後有打電話向1999反應，4天後收到警方回覆，因為未提供證據，路口監視器也無法作為檢舉依據，所以無法開罰，她無奈說，總不可能隨身攜帶行車紀錄器出門吧，認為相關法規對行人還是沒有保障，希望還是能調整。

該段影片在網路上曝光，網友痛批「太扯了！要是撞死人就是一屍兩命」「這種事每天都能上演真的是挺屌的」、「這垃圾車就該直接公佈車牌然後檢舉」、「這種應該直接吊銷執照」、「不用遮車牌，車牌與個資法無關，讓大家知道是那個垃圾」、「台灣交通真的很可怕」、「這開車要是撞死人，就是一屍兩命！太扯了」。

文山第二分局今發布新聞稿指出，今年7月迄今，已舉發車輛不停讓行人違規共計140件。為維護行人路權，將持續加強舉發，呼籲車輛駕駛人行經行人穿越道，應減速，禮讓行人優先通行。

警方表示，有關網路分享日前文山區羅斯福路6段監視器，拍下左轉轎車未禮讓行人畫面，經查詢，該名女子至文山二分局景美所申請閱覽監視器影像，按照「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置目的，不得作為舉發之惟一依據。

警方指出，另按照道交條例第7-1條規定，民眾針對第44條2項未禮讓行人行為，得於違規7日內檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。

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