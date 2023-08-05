8/5 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/05 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月5日）開獎的第112000186期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市中和區民享街91之11號「泰旺彩券行」開出；第112000186期雙贏彩摃龜。

第112000186期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、08、10、12、13、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1286注中獎，每注可得100元。

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第112000186期今彩539中獎號碼為「04、09、10、15、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎175注中獎，可得2萬元；參獎共6866注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6222注中獎，每注可得50元。

第112000186期39樂合彩中獎號碼為「04、09、10、15、34」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬630注中獎，每注可得1125元。

第112000186期3星彩中獎號碼為「472」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000186期4星彩中獎號碼為「8254」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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