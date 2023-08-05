詐團話術騙錢還情勒 退休婦遭詐逾500萬元報警逮車手

新北市一名王姓婦人遭詐團騙走555萬，要拿回本金時，詐團還情緒勒索，王婦不堪損失報警，蘆洲警方埋伏逮獲吳姓車手，續追幕後詐團。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/05 15:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市退休的王姓婦人遭詐騙集團以投資話術矇騙，投入近600萬元，她要拿回本金時，詐團成員還情緒勒索她，透露他暴露內線獲利訊息，已要被踢出這次布局操作，要王婦再加碼155萬元，一定能獲利，還能幫她保住工作，但王婦早已看破詐團手腳，暗中報案，蘆洲警分局出動5名警力，到超商埋伏，見吳姓車手收錢填寫收據時，擁上逮人，車手被逮後還說溜嘴，雖然騙了對方555萬元，但車手酬勞不到1%，賺快錢還要吃官司，得不償失，警方則續追幕後集團。

蘆洲分局三民所月初接獲63歲王姓婦人報案，指稱她在影音平台發現投資理財教學廣告，按照廣告加入「飆股」群組進投資，6、7月間共5次面交，損失555萬元仍未獲利，詐團成員又以言語情緒勒索方式，稱自己內線交易曝光，若被害人無法提供款項將會被逐出公司等言語，還搬出他要養媽媽等字句，要求被害人再加碼面交150萬元，三民所警方獲報，派遣5名警力、1名實習生共6人到面交的超商埋伏。

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警方目睹王婦將假鈔裝入袋中，交給吳姓車手後，一舉成擒，查扣他假名工作證、印章、贓款等證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。

蘆洲警方說，詐騙集團常以短時間、高獲利等字眼招募民眾擔任面交車手工作，稱工作內容只要幫公司代收貨款、收取投資資金等，更要求民眾穿著西裝、配戴假名工作證、假投資公司印信、收據等犯罪工具，前往指定處所與被害人進行面交。蘆洲分局7月間查獲5名現行車手、另拘提9人等14嫌到案，成功建請羈押4人，將持續針對詐欺車手向上溯源，查緝幕後首腦。

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