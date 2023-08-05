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    首頁　>　社會

    女投資被騙200萬 這次用奶茶釣出「追詐高手」

    黃姓車手聲稱，他本來就是小貨車司機，上網找了送包裹的兼職，但警方將他視為共犯。（民眾提供）

    黃姓車手聲稱，他本來就是小貨車司機，上網找了送包裹的兼職，但警方將他視為共犯。（民眾提供）

    2023/08/05 11:49

    〔記者王捷／台南報導〕洪姓女子去年投資被騙200萬元，最近又在網路上遇到自稱「追詐高手」的「金融業務」，她起初不曉得二度遇上詐騙，歹徒聲稱只要68萬，就能替洪女追回200萬，效率絕對比警察好，讓洪女起疑到警所詢問，警員一看就知道是詐騙，跟洪女聯手，4日趁歹徒要面交取現金時，用百元鈔包麥香奶茶釣出黃姓車手。

    40多歲的洪女做一般行政工作，去年她偷用家人的錢去投資虛擬貨幣，沒想到遇到詐騙，差點家庭革命，這個月她又遇到「追詐高手」，歹徒花言巧語，誆洪女他們的金融服務不只有投資，還可以用「自己的方式」追回被詐騙集團騙走的錢。

    洪女反問「金融業務」，是不是跟詐團有關係？但歹徒說，他們跟詐騙集團不一樣，繼續騙洪女只要給出68萬就能幫洪女追回200萬，洪女這次有點警覺心，到警所詢問，警方也認為這是詐騙集團，於是跟洪女聯手，把貼了百元鈔票的10元利樂包奶茶，放進包裹中。

    直到黃姓車手開著小貨車來取包裹時，警方一擁而上，將黃男逮捕，不過黃男聲稱，他也是被害人，他是上網找了將包裹從A地運到B地的工作，送一次可以拿兩千元報酬，他本來就是小貨車司機，才找了這個送包裹的兼職，不過警方仍將黃男視為共犯，訊後將他移送法辦。

    警方用一罐10元的利樂包奶茶，上方貼了百元鈔票，順利釣出詐欺車手。（警方提供）

    警方用一罐10元的利樂包奶茶，上方貼了百元鈔票，順利釣出詐欺車手。（警方提供）

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