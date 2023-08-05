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    首頁　>　社會

    好險！婦人受騙匯款 卡努颱風「出力」協助阻詐

    賴姓婦人（圖左）運氣很好，48萬元因卡努颱風來襲，北北基停班課，無法即時匯出而保住。（警方提供）

    賴姓婦人（圖左）運氣很好，48萬元因卡努颱風來襲，北北基停班課，無法即時匯出而保住。（警方提供）

    2023/08/05 11:35

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市45歲賴姓婦人，其母親接到詐欺集團電話，對方假冒是賴母的女兒（賴女的胞姊），想借錢買房子，賴母可能年紀大，竟然辨識不出女兒與騙徒的差異，趕緊轉告賴女，請賴女匯款48萬元幫姊姊，賴女相當幸運，前天（3日）匯款時，遇到卡努颱風來襲，北北基停班課，款項無法即時匯出，才保住辛苦錢。

    前天下午，中市警察局第六警分局協和所接獲銀行報案，有婦人疑似遭詐騙，且已經匯款，希望警方趕緊前往阻詐，員警趕抵時，先安撫賴女情緒。

    賴女說，匯款48萬元台幣，給久居國外的姊姊，事後才發現，是詐騙集團假冒姊姊打電話給媽媽，宣稱回台灣購買房屋，卻差一些錢，若不及時匯款，將造成違約，賴母沒有辨識出騙徒，因此趕緊向賴女求助，賴女不疑有他，當日12時許就到銀行匯款。

    賴女匯款後，詐騙集團就急著假冒賴女名義，打電話到銀行，要求儘速將款項入帳，行員在確認對方身分的過程中，發現對方說詞反覆察覺有異，便立刻打給賴女與警方，員警到場安撫賴女情緒和確認狀況，銀行也同步啟動止匯程序，幸運的是，賴女匯款的受款銀行，因「卡努」颱風來襲，北北基停班課無法立即入帳，這才順利保住這筆血汗錢。

    警方表示，詐騙案例層出不窮且手法多變，民眾若有接獲電話要求匯款，或購買點數等訊息，請勿輕信，應先行求證。

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