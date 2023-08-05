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    首頁　>　社會

    收據太假！車手露餡強奪40萬落跑 民眾見義勇為抓人

    江男在超商搶走40萬元後跑到馬路上欲搭計程車落跑，交款的林女和熱心民眾緊追在後。（民眾提供）

    江男在超商搶走40萬元後跑到馬路上欲搭計程車落跑，交款的林女和熱心民眾緊追在後。（民眾提供）

    2023/08/05 08:48

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄林姓女子透過網路群組投資股票，與對方相約昨（4日）在鼓山區明誠四路交付40萬元，過程中，發現「收款專員」江男（20歲）的收據太粗糙提出質疑，未料江男突然搶走40萬元落跑，幸好當時超商內有多名客人發現，見義勇為一路緊追江男，最後將人壓倒在地報警逮人。

    鼓山分局龍華所指出，昨早10點多民眾報案，指抓到詐騙車手，員警到場，江男已被熱心民眾壓制在地，經了解，林女經過朋友介紹加入股票交流小組，見眾人紛紛展示獲利情形，想要加入線上儲值投資，但客服人員卻表示線上已滿額，只能以現金儲值，林女不疑有他，與對方約定在超商內以現金面交40萬元進行投資。

    林女當天帶著40萬元現金準備交給前來收款的專員，就在交款時，林女發現取款收據太過粗糙，質疑連說明都沒有，感覺像假的，前來取款的車手江男不知如何應對，拿著錢轉身就跑，林女當場大喊「詐騙車手！」並緊追在後，當時超商客人及熱心路人見狀，立即加入追捕行列，江男來不及搭上計程車，才跑過一個馬路就被眾人壓倒在地並報警逮人，員警也迅速到場將人帶回偵辦。

    熱心民眾在路口抓到江男，將人壓制在地等候警方到來。（民眾提供）

    熱心民眾在路口抓到江男，將人壓制在地等候警方到來。（民眾提供）

    車手江男與林女在超商交款，突搶走40萬轉身落跑，當時超商民眾見狀立即追出去。（民眾提供）

    車手江男與林女在超商交款，突搶走40萬轉身落跑，當時超商民眾見狀立即追出去。（民眾提供）

    林女遭車手江男奪走的40萬元現金。（民眾提供）

    林女遭車手江男奪走的40萬元現金。（民眾提供）

    詐騙集團因收據太粗糙露餡。（民眾提供）

    詐騙集團因收據太粗糙露餡。（民眾提供）

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