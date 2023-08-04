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    健身美女指甲脫落怒留一星負評 美甲店全面反擊結果出爐

    健身美女不爽指甲脫落怒留一星負評，反遭店家王女提民刑事訴訟，繼台北地檢署不起訴後，新竹地院民事庭也駁回王女之訴。（資料照）

    健身美女不爽指甲脫落怒留一星負評，反遭店家王女提民刑事訴訟，繼台北地檢署不起訴後，新竹地院民事庭也駁回王女之訴。（資料照）

    2023/08/04 17:04

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕葉姓女子到王女開的美甲店消費，事後發現指甲都有點分離而要求補做，但王女以她有在健身為由，聲稱抓器材會造成指甲磨損與分離而拒絕，葉女火大憤而在Google留下一星負評，王女也反擊同時對葉女提起刑事加重誹謗告訴並民事求償10萬元，最後院檢都認定是葉女自身見聞消費經驗為其憑據，客觀上屬於可受公評之事，繼台北地檢署不起訴後，新竹地院民事庭也駁回王女之訴。

    王女說，去年1月3日葉女在她經營的美容美甲店Google評論留下一星負評，不實言論侵害她人格權，導致她精神受有混合焦慮及憂鬱情緒障礙症，因此提告要求撤文以及賠償醫療費、精神慰撫金共10萬元。

    葉女則說，她之所以會下一星負評，是因王女承諾的美甲服務，若無人刻意損壞，願無條件免費維修。王女事後卻說因她有健身緣故，要另外加錢維修，顯然與當初承諾有出入。且她以往在別家的美甲服務，未曾因健身有嚴重剝落或損壞情形，可見指甲發生分離與健身無關。既然她有選擇升級美甲服務，本應該會獲得更好品質，事實上卻事與願違。王女有不完全給付之虞，她的評論並非憑空任意指摘。

    法官調查，雙方曾就此事進行商討，王：最近妳有去健身搬重物或有用指尖扣東西嗎？葉：幾乎每隻的前面都有點分離了。葉：健身而已，都器材居多應該還好。王：你做重訓的時間手指會出力去抓器材嗎？葉：出力手指也是碰到手掌，不是器材。王：這樣出力的方式就會造成指甲的磨損和分離。葉：你沒有要補的話沒關係直接跟我說就可以了。

    事後葉女留一星負評「做完指甲5天每隻幾乎都分離，有重訓指甲也許無法撐1個月之久，但絕對不是1週內全部分離，不是第一次做指甲也一直有在運動，從來沒有遇過這種問題，有問題告訴美甲師態度也是非常糟，為此給予1星品質負評。」

    王女對葉女提出加重誹謗罪告訴，經台北地檢署不起訴處分，理由是葉女確有消費，並於消費後就美甲之不良狀況先向王女詢問反應，一星負評並非無端謾罵字眼或毫無理由的指摘王女態度不佳，而係就自身見聞消費經驗為其憑據，客觀上屬於可受公評之事而為適當之評論，縱然用字遣詞上有讓王女主觀認定有負面影射，仍然屬於憲法上言論自由權的保障範疇。新竹地院最後也駁回王女之訴。

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