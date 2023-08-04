妻手機有「抱我做運動、吃菜棒還是肉棒」簡訊 人夫獲賠30萬

人妻手機簡訊中竟有「抱我做運動」、「吃肉棒」文字，人夫崩潰提告。情境照。（資料照）

2023/08/04 16:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚8年的張女遇到舊識林男，雙方舊情復燃，互傳「想你抱我做運動」、「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」等鹹濕簡訊，張女先生發現妻子手機內竟有如此訊息，對二人氣炸提告索賠100萬，新竹地院判二人應連帶賠償30萬。

結婚8年育有一子的黃男說，妻子張女與舊識林男雖失聯一段時間，卻於今年2月間恢復聯絡，他翻閱妻子手機，發現二人每天頻繁互傳訊息，對話內容除有情侶間調情曖昧對話外，亦有兩人於林男住處發生性行為後，討論性行為過程的鹹濕對話，妻子更有將其脖子以下胸部以上裸照傳給林男觀看，多次於對話中稱呼林男「老公」，他憤而向二人連帶求償100萬元。

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張女說跟林男是結識10多年朋友，兩人對話內容只是互開玩笑，單獨出遊時僅有獨照，未有合照，且照片中衣著完整、拍攝地點亦為公眾場所，亦無在林男家中獨處或發生性行為等情事。

她說因罹患子宮頸上皮細胞病變第三期，又因孩子違法經常奔波法院，產生極大精神壓力，加上與先生感情不睦，長期服用精神科藥物，該藥物具有引起「前行性失憶」、「頭暈嗜睡」等副作用，致處於意識模糊狀態，錯傳給林男「老公」及表示「像我愛你一樣」、「我想你哦」等抒發情感之詞。

法官調查，張女洗澡後，將其脖子至胸口的裸身自拍照片傳給林男觀看，林男表示不夠看，要求張女再傳送有胸部乳房裸照，張女則回應稱我不給看、你最常看了！可見二人間有親暱及私密交談及互動，已非正常友人間交往行為。

此外二人對話還有「我如果離婚你會怎麼做」、「願意來跟我過嗎」、「我抱抱就好了」、「今天親親你」、「想跟你上樓抱抱」、「我就只好親親」可見二人間訴說情話及彼此傾訴對對方之思念及愛意，以及張女已在考慮是否為了林男而離婚，且還有「我口水吃一吃，再打一炮」、「我也是有需求的…你也是要滿足我的」、「你都讓我空虛很久沒有…所以我們要來活動一下」、「你洗給我看、我就要色色」、「想一起睡」、「想你抱我做運動」、「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」、「我覺得你比較愛我身體」，可見被告二人疑以已有發生過性行為。

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