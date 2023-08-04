為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    妻手機有「抱我做運動、吃菜棒還是肉棒」簡訊 人夫獲賠30萬

    人妻手機簡訊中竟有「抱我做運動」、「吃肉棒」文字，人夫崩潰提告。情境照。（資料照）

    人妻手機簡訊中竟有「抱我做運動」、「吃肉棒」文字，人夫崩潰提告。情境照。（資料照）

    2023/08/04 16:28

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚8年的張女遇到舊識林男，雙方舊情復燃，互傳「想你抱我做運動」、「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」等鹹濕簡訊，張女先生發現妻子手機內竟有如此訊息，對二人氣炸提告索賠100萬，新竹地院判二人應連帶賠償30萬。

    結婚8年育有一子的黃男說，妻子張女與舊識林男雖失聯一段時間，卻於今年2月間恢復聯絡，他翻閱妻子手機，發現二人每天頻繁互傳訊息，對話內容除有情侶間調情曖昧對話外，亦有兩人於林男住處發生性行為後，討論性行為過程的鹹濕對話，妻子更有將其脖子以下胸部以上裸照傳給林男觀看，多次於對話中稱呼林男「老公」，他憤而向二人連帶求償100萬元。

    張女說跟林男是結識10多年朋友，兩人對話內容只是互開玩笑，單獨出遊時僅有獨照，未有合照，且照片中衣著完整、拍攝地點亦為公眾場所，亦無在林男家中獨處或發生性行為等情事。

    她說因罹患子宮頸上皮細胞病變第三期，又因孩子違法經常奔波法院，產生極大精神壓力，加上與先生感情不睦，長期服用精神科藥物，該藥物具有引起「前行性失憶」、「頭暈嗜睡」等副作用，致處於意識模糊狀態，錯傳給林男「老公」及表示「像我愛你一樣」、「我想你哦」等抒發情感之詞。

    法官調查，張女洗澡後，將其脖子至胸口的裸身自拍照片傳給林男觀看，林男表示不夠看，要求張女再傳送有胸部乳房裸照，張女則回應稱我不給看、你最常看了！可見二人間有親暱及私密交談及互動，已非正常友人間交往行為。

    此外二人對話還有「我如果離婚你會怎麼做」、「願意來跟我過嗎」、「我抱抱就好了」、「今天親親你」、「想跟你上樓抱抱」、「我就只好親親」可見二人間訴說情話及彼此傾訴對對方之思念及愛意，以及張女已在考慮是否為了林男而離婚，且還有「我口水吃一吃，再打一炮」、「我也是有需求的…你也是要滿足我的」、「你都讓我空虛很久沒有…所以我們要來活動一下」、「你洗給我看、我就要色色」、「想一起睡」、「想你抱我做運動」、「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」、「我覺得你比較愛我身體」，可見被告二人疑以已有發生過性行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外遇偷吃小姨子 還想拍性愛片 判賠30萬
    2023/08/01 08:18

    外遇偷吃小姨子 還想拍性愛片 判賠30萬
    父偷吃女店員長達17年 子女挺母判小三賠遮羞費
    2023/07/17 07:21

    父偷吃女店員長達17年 子女挺母判小三賠遮羞費

    北車時距25分鐘房價大比拚 A7親民首選
    女星偷吃天后尪復出 見面會冷清「僅來3粉絲」
    2023/07/15 10:51

    女星偷吃天后尪復出 見面會冷清「僅來3粉絲」
    遭爆下藥偷吃人妻下跪簽和解書 黃健瑋反控遭脅迫
    2023/07/13 05:30

    遭爆下藥偷吃人妻下跪簽和解書 黃健瑋反控遭脅迫

    「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播