前雲林縣議員顏旭懋涉走私10億安毒 船長莊啟義二審仍判無期

「祥湧6號」安毒走私案，船長莊啟義仍判無期，可上訴。（資料照）

2023/08/04 12:40

〔記者蔡清華／高雄報導〕由前雲林縣議員顏旭懋主導的東港籍漁船「祥湧6號」安毒走私案，船長莊啟義等人走私集團從海上接運約640公斤、市價逾10億元的安非他命，被屏東地院判處無期徒刑，高等法院高雄分院今天上午仍判無期，可上訴。

「祥湧6號」毒品走私案為前雲林縣議員顏旭懋主導，經檢、巡、警聯手查獲送辦後，顏旭懋一審判無期徒刑，船東陳耀華、船長莊啟義同樣無期徒刑，褫奪公權終身，查扣上千萬元犯罪所得，另有6名共犯被判處13年半不等徒刑，陳耀華經上訴最高法院，改判17年半確定，其他涉案成員仍在法院審理中。

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判決指出，陳耀華為「祥湧6號」漁船船東，莊啟義原為「漁百財9號」漁船船長，陳、莊兩人先後拿了顏旭懋上千萬元報酬及修船費用，計劃以「祥湧6號」作為掩護，由「漁百財9號」負責運送安非他命，因「漁百財9號」未在接運日期前完成修繕，改由「祥湧6號」接運毒品，仍由莊啟義擔任船長。

前年4月間，莊啟義受顏旭懋指示，將「祥湧6號」開往東沙島東南方90浬處處，向不明船舶接駁裝有安非他命的麻布袋30袋，共重約640公斤，於5月間成功運進東港漁港，卻在陸上分批裝運過程中被岸巡人員發現，檢方隨即指揮警、巡等單位展開查緝，循線瓦解顏旭懋走私運毒集團。

高雄高分院審酌被告莊啟義上訴雖坦承犯行，認原審量刑過重，辯稱先後向顏旭懋取得之1120萬元，已因交予陳耀華等人或供修繕漁船、籌備犯罪等事宜而用罄，故無所得，以此指摘原判決宣告沒收其犯罪所得為不當。檢察官上訴則以被告莊啟義之犯行，尚應構成參與犯罪組織罪而未經原審一併論究。

經審理後，認為莊犯行明確，走私毒品之數量龐大，並迅速自本島南部（屏東）運輸擴散至中部（彰化）、北部（新竹），對於社會治安、國民健康之危害甚鉅，而其在全案中並擔任重要角色，惡性非輕，仍應量處無期徒刑並褫奪公權終身。但因原審判決就量刑理由之說明略嫌過簡，復漏未將部分已扣案之被告犯罪所得宣告沒收，對於被告犯罪交付部分款項與共犯事實之認定，亦未盡明確，故予撤銷，並仍按原審諭知之刑度判決之。

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走私安毒被查獲的東港籍「祥湧6號」漁船。 （資料照）

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