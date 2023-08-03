偷開「直播男神」賓士車載美眉 失控自撞胡凱彬氣炸

白色賓士車疑因天雨路滑失控撞上電桿，車內玻璃全破，車側安全氣囊也爆開。（民眾提供）

2023/08/03 22:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉昨天上午發生一起車禍意外，一輛白色賓士車駕駛高速行駛在台一線上，車頭卻突然失控打滑，直接撞上一旁電線桿跟民宅，車子嚴重變形，駕駛跟副駕駛被緊急送往醫院急救，幸無大礙，事後有民眾眼尖認出，該車車主是當地知名直播主胡凱彬，對此胡凱彬坦承，當天借給友人使用，未料發生意外。警方表示，研判當時天雨路滑導致車輛過彎失控，肇事原因待釐清。

車禍意外被路旁監視器拍到，當時下著雨車輛都放慢行駛，突然一輛白色賓士高速駛來，準備過彎超車之際，車頭卻突然右偏打滑，接著整輛車打橫衝撞路邊民宅跟車輛，幸好被一根電線桿擋住，否則後果不堪設想，但強大撞擊力把車窗玻璃全部震碎，車子也被撞到變形。

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有民眾將車禍照片po上網路社群，立刻引起議論，質疑是駕駛酒駕肇事、也有人趁機揶揄「好狠的停車法」，但也有眼尖民眾認出車牌，發現是在臉書擁有12萬粉絲追蹤的「直播男神」胡凱彬的座車。

胡凱彬受訪表示，車子確實是他的，不過是被許男偷開走，他有4輛車，平時他都將車鑰匙放在直播間，許男昨日將他的車子開走時他並不知情，直到警察聯絡才知出事了，他也說，之前許男曾駕駛他車輛出車禍，就被他罵一頓，這次又出包，以後再也不敢把車借給他了。

警方表示，許姓肇事駕駛（21歲）無照駕駛，事發時車上還載著一名女性友人，所幸2人都僅受到輕傷，許男酒側值零，車禍當時正在下雨，初步研判可能是過彎操作不當，加上天雨路滑而撞車，真正肇事原因仍待釐清。

賓士車過彎超車時，車頭突然右偏打滑，整輛車打橫衝撞路邊民宅跟車輛，最後被一根電線桿擋住。（民眾提供）

賓士車門還留下撞上電線桿的痕跡。（民眾提供）

肇事賓士有多個改裝品牌裝飾，被民眾認出，是知名直播主胡凱彬的座車。（民眾提供）

胡凱彬曾在臉書貼出與該肇事車輛合影的照片。（翻攝胡凱彬直播）

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