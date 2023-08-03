新竹黑幫藏身汽修廠 警兵分多路破獲毒品分裝場

查扣毒品原料、咖啡包、彩虹菸、研磨分裝盒、電子磅秤等證物。（記者鄭景議翻攝）

2023/08/03 15:22

〔記者鄭景議／台北報導〕新竹地區天道盟和竹聯幫成員以汽修廠作為掩護，隱身其中製造混合型毒品咖啡包，北市內湖分局警方發現後經蒐證跟監，日前與南港分局兵分多路，共計查獲該集團劉姓主嫌等4人到案，並查扣329包讀咖啡包等毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

內湖分局日前查獲朱姓犯嫌持有521包毒品咖啡包案件，分局續成立專案小組，持續擴大向上溯源追查毒品工廠，經研析相關情資、影像，鎖定新竹地區幫派分子。

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警方發現，有天道盟背景的劉姓男子與竹聯幫明仁會背景的張姓男子等人，為了躲避警方查緝，將毒品分裝場藏身在汽車修配廠，還將原料工具藏放自家地下室車庫，以分散風險，劉男將分裝完的毒品販售給下游藥頭，以約成本價3倍牟利。

警方在新竹各地區共計查獲該集團劉姓主嫌等4人到案，現場查扣毒品原料卡西酮2包（608公克）、毒品咖啡包成品329包（769公克）、毒品彩虹菸1包、果汁粉2大包、巧克力粉1罐、研磨分裝盒1個、電子磅秤1台、未使用毒品咖啡分裝袋一批及行動電話等證物。

警方將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦，另持續追查其他共犯與毒品來源。

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犯嫌被帶回分局。（記者鄭景議翻攝）

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