台電外包商工程車翻落150公尺深山谷 4死2傷

台電外包商工程車翻落桃園復興區後山山谷，警、消現場合力搶救受困工程人員。（記者李容萍翻攝）

2023/08/03 18:45

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工程車翻落山谷 台電：承攬商回報未出工

首次上稿：14:52

更新時間：18:45（新增4人搶救不治）

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〔記者李容萍／桃園報導〕卡努颱風來襲，桃園市未列入陸上警報範圍，但唯一原鄉復興區從2日深夜至3日清晨陸續降雨，一輛台電外包工程車今日中午行經復興區高義里雪霧鬧橋附近轉彎處時，疑因天雨路滑，加上山區產業道路狹小，車輛不慎翻落大約150公尺深邊坡，造成包括廖姓包商老闆（60歲）在內的總共6人翻落邊坡摔出車外，經大批警、消人員接力拉繩把人搬運至路邊，但包括廖姓老闆4人傷重不治，另有1男1女受傷。

台電輸變電工程處北區施工處回應，發生翻車意外的為台電承攬商工程車，負責巴陵配電桿線改建輸電電塔工程，對於發生這起不幸事件，台電深感遺憾，已指派主管前往現場關心了解。台電強調，目前正於台7線辦理鐵塔改建工程，今日有確認因卡努颱風不出工，承攬商也回報未出工，但不知中午會在該處發生意外，詳細情況將由總公司主管至現場持續釐清，並提供必要協助。

據警、消初步調查，這輛台電外包工程車是由廖姓老闆帶領員工在內，總共5男1女，包括4名泰國籍移工，1車6人準備前往巴陵配電桿線改建輸電電塔工程途中，不慎在復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處翻落大約150公尺深邊坡山谷。

桃園市消防局第四大隊、大溪警分局超過40名警、消獲報前往山區全力救援，但救援人員到達山谷時發現該工程車已扭曲變形，破損嚴重，車上男女6人均摔出車外，且散落樹林各處，周遭草木叢生，需以人力架設繩索系統下切至陡坡各處逐一搜尋，待尋找待救者再利用卷式擔架等工具，徒步將傷者搬運至路邊。

搜救人員下午分別找到廖姓老闆及本國籍田姓員工（50歲）及泰籍男移工阿沙、阿有（均30歲）4人被尋獲時均已OHCA（到院前心肺功能停止）無心跳呼吸，經送醫於傍晚宣告傷重不治。另2名傷者為泰籍男移工阿吉（20歲）頸部開放性骨折、泰籍女移工阿林（20歲）頭部外傷及左大腿骨折，事故原因由警方進一步調查及釐清。

台電外包商工程車翻落桃園復興後山山谷，造成多人受傷。（記者李容萍翻攝）

工程車疑似從此轉彎處翻落桃園復興後山山谷，造成多人受傷。（記者李容萍翻攝）

工程車疑似從此轉彎處翻落桃園復興後山山谷，造成多人受傷。（記者李容萍翻攝）

台電工程車翻落桃園復興後山山谷，警、消現場合力搶救受困工程人員。（記者李容萍翻攝）

翻落150公尺深山谷的工程車，已扭曲嚴重變形。（記者李容萍翻攝）

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