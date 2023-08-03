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    同性伴侶玩「綑綁式性愛」死亡 男同志伴屍6天判2年6月

    台中高分院二審維持一審原判決，過失致人於死部分判刑2年，轉讓毒品與吸毒則各判刑3月。（資料照）

    台中高分院二審維持一審原判決，過失致人於死部分判刑2年，轉讓毒品與吸毒則各判刑3月。（資料照）

    2023/08/03 14:35

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子與同性男友於去年9月間，兩人先是吸食毒品，張男再用繩索綑綁男友，玩「綑綁式性愛」，不料，男友卻窒息死亡，他陪伴屍體6天，警察登門查訪，他還是拒絕開門，一審審理時，他宣稱當時曾對死者進行「心肺復甦術」，一審認為他觸犯過失致人於死罪，判處徒刑2年，轉讓毒品與吸毒則各判刑3月，上訴二審後，台中高分院駁回，維持2年6月徒刑（其中3月可易科罰金）。

    判決書指出，張姓男子與男性友人是「親密友人」（同性伴侶），去年9月15日兩人於張男住處，先是吸食第二級毒品甲基安非他命，當天晚間8時許，兩人又於浴室內進行「綑綁式性愛遊戲」，由張男持麻繩綁縛朋友胸口及腰部，又以膠帶纏繞雙手，以黃色膠帶貼住朋友雙眼與嘴巴，於「綑綁式性愛」中，男朋友因缺氧等因素昏迷死亡。

    張男發現朋友死亡之後，並未報警或撥打119請求協助，而是讓屍體倒臥2樓浴室，且於死者的陳姓友人、妹妹遍尋不著時，他也是避而不談、支吾其詞或轉移話題，甚至暫時失去聯繫，警方於案發之後第6天，9月21日下午3時許，依死者手機定位訪查張男住處，張男先是拒絕員警入內查訪，僵持1個多小時，才自行到警局，對員警表示朋友已經死亡，他陪伴屍體約6天。

    張男宣稱，死者表示頭暈不舒服的數分鐘後，就失去意識昏倒，倒地時已經沒有呼吸，但還有些微的脈搏，「我便趕快幫他進行心肺復甦術」，但做了60秒鐘，「我要再度對被害人的口部吹氣時，發現吹不進去，我當時就嚇到」。

    台中地方法院審理時認為，一般而言，皮繩愉虐（BDSM）是施虐者與受虐者間相互約定，以綑綁拘束、鞭打滴蠟等可能造成受虐者身體受有一定程度傷害的舉措，如果發現受虐者神情有異，當有即刻送醫治療等義務，但張男卻先是吸毒，也沒有時刻注意死者狀況，也沒有在死者不適時趕緊將死者送醫。

    一審認為，張男觸犯的是過失致人於死罪，判處徒刑2年，至於吸毒部分，他提供毒品給朋友（死者）吸食，依「轉讓禁藥罪」判刑3月（未宣告易科罰金），施用第二級毒品罪則判刑3月（可易科罰金），此案上訴二審，高等法院台中分願駁回，維持原判決，可再上訴。

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