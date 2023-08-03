酒駕戒癮治療比率僅2％ 審計部促法務部訂定作業指引

實務上緩起訴處分附命酒精戒癮治療比率仍低，去年僅佔約2%。審計部建議應研酌訂定「酒駕緩起訴處分及戒癮治療作業指引」，供地檢署遵循辦理。圖為酒駕執法畫面。（資料照，警方提供）

2023/08/03 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕為回應社會對酒駕零容忍的期待，法務部提出重懲、嚴審假釋等措施；審計部查核發現，根據相關數據顯示，酒駕者經醫療介入後確能降低其再違規率，但實務上緩起訴處分附命酒精戒癮治療比率仍低，去年僅佔約2%。審計部建議應研酌訂定「酒駕緩起訴處分及戒癮治療作業指引」，供地檢署遵循辦理。

近年來，政府為降低酒駕造成的嚴重傷亡，陸續推動包括：修正刑法提高罰金及徒刑、加強宣導提供酒後代駕服務、道路臨檢及酒癮治療等多項策略，但酒駕事故死亡人數仍自2017年度的87人，逐年上升至2021年度的163人。

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法務部為回應社會對酒駕零容忍的期待，依行政院去年1月院會決議，開始嚴懲酒駕，包括重懲酒駕犯行、嚴審假釋、強力執行裁罰，並審酌酒駕被告者經評估得以緩起訴處分附命戒癮治療等措施，但經查，戒癮治療比率仍低。

據統計，2018至2022年度地檢署偵結案件數共258萬餘件，其中不能安全駕駛罪計31萬餘件，逾9成屬於酒駕案件，排列第4，僅低於43萬餘件的詐欺罪、41萬餘件毒品罪及33萬餘件傷害罪等案件。而對酒駕案予以緩起訴處分附命酒精戒癮治療者，自2018年度的44人、0.2%，上升至2022年度的374人、3.2%。

然而，經分析去年度各地檢署酒駕案緩起訴處分被告應遵守事項，主要以「向公庫支付一定金額」居冠，其次為「預防再犯所為之必要命令」，至於「完成戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施」計317人次，僅占2.07%。

另據台北市立聯合醫院松德院區統計，2016年至2021年度台北地檢署轉介酒駕緩起訴戒癮治療者共627人，開案成功570人，其中完成治療計畫課程者429人、未完成者86人、治療中55人，每週飲酒天數由2.4日下降至1.1 日，每日飲酒量由4.2單位下降至2.7單位。

至於完成酒駕戒癮治療者，治療期間半年者再違規率為7.6%，治療期間1年者再違規率降至3.7%，顯示酒駕者經醫療介入後確能降低其再違規率。北檢也函請法務部研酌訂定「酒駕緩起訴處分暨戒癮治療作業指引」，供地檢署遵循辦理。

對此，法務部函復指出，考量戒癮醫療量能負荷，已邀集松德院區洽談以禁戒處分協助戒癮治療的可能性；後續也將就禁戒處分執行方式、完成治療認定標準等，再與成癮醫學專科醫師討論後，訂定酒駕戒癮治療作業指引。

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