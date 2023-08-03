嘉義男酒駕載妻撞上休旅車 奧迪駕駛送醫不治

嘉義縣東石鄉龍港村昨晚發生1死2傷重大車禍。（圖由嘉義縣消防局提供）

2023/08/03 12:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市張姓男子昨天（2日）晚上10點多開車載著妻子行經東石鄉龍港村縣道166線與鄉道嘉7線交叉口時，與蔡姓男子駕駛的奧迪休旅車發生撞擊，2車衝進田邊，蔡男當場無生命跡象，送醫不治，張男與妻子受傷送醫；經瞭解，張男酒測值達每公升0.52毫克，而蔡男還需經抽血檢驗，目前警方依公共危險罪嫌將張男移送法辦，並調查釐清肇事原因，檢方今天（3日）相驗，將於明天（4日）解剖，確認死因。

警方調查，43歲張姓男子昨晚開車載著妻子，從縣道166線由西往東行駛，水上鄉39歲蔡姓男子駕駛的奧迪休旅車從嘉7線由北往南直行，2車在交叉口發生撞擊，衝進田裡，張男車輛翻覆，奧迪休旅車扭曲變形；救護人員到場時，蔡男已無生命跡象，送往衛福部朴子醫院救治，於晚間11點25分不治。

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當地居民說，當地大廟東石先天宮前天（8月1日）神明剛指示，「歲次癸卯年農曆六月十五日恭祝紀府千歲聖誕晉遶境巡營，回宮王爺降文指示七月將近山海會有（抓交替），提醒善信大德要小心注意出海作業或出外行走尤其路口要停、看、聽。」資料也發布在先天宮臉書粉絲專頁（先天宮online（dongshi_xiantiangong）），沒想到昨晚（8月2日）就發生重大死亡車禍，請當地民眾一定要注意安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

嘉義縣東石鄉龍港村昨晚發生1死2傷重大車禍，蔡姓男子駕駛奧迪休旅車，傷重不治。（圖由嘉義縣消防局提供）

嘉義縣東石鄉龍港村昨晚發生1死2傷重大車禍，警消在場救援。（圖由嘉義縣消防局提供）

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