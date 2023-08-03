捏幼童代價大！園長4年不得任幼教 幼兒園廢止設立許可

新竹市「阿迪克」幼兒園園長捏傷幼童，4年不得擔任幼教人員，幼兒園也被廢止設立許可。（資料照，記者蔡彰盛攝）

2023/08/03 09:30

〔記者溫于德／台北報導〕新竹市「阿迪克」幼兒園鄭姓園長兼負責人3年前清理幼兒嘔吐物時，以手捏2歲幼童大腿內側成傷，被判刑定讞，另被新竹市政府命4年不得擔任幼教人員，「阿迪克」也被廢止設立；鄭姓園長及「阿迪克」不服提告，台北高等行政法院認為新竹市政府依法處分沒有問題，判原告敗訴。可上訴。

2020年11月24日事發當天，鄭男身為教保服務人員，代理2歲專班的教保服務，清理幼生嘔吐物時，因一名幼童持續丟擲衛生紙、濕紙巾等至地面嘔吐物處，經多次制止並帶離現場，該幼童仍持續同樣行為，鄭於是在幼童該大腿兩側以手部施力捏2次，導致兩側大腿挫傷。刑事歷審均依成年人故意對兒童犯傷害罪判鄭6月徒刑，已定讞。

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家暴中心另接獲通報函轉新竹市政府處理，經查證屬實，認定鄭違反「幼兒教育及照顧法」，命鄭4年不得進用或僱用為幼教人員，同時廢止「阿迪克」許可設立並命繳回立案證書。

鄭男及「阿迪克」不服，提告主張，對幼童所為的本意是為了警告，或許控制力量失當，但並非惡意體罰，況且，在孩童行為失控當下，捏大腿雖會造成紅腫，可預期能制止其行為，為何會認為兒童身心遭受侵害？

再者，「阿迪克」早已申請變更負責人，由他人接續服務，廢止設立許可會影響他人的權益；鄭及「阿迪克」請求撤銷新竹市政府的處分。

新竹市政府解釋，鄭男身為教保服務人員，身兼園長及負責人身分，卻對幼兒照顧缺乏耐心、愛心以及從事教育工作的專業，且「阿迪克」事發時被稽查，師生比並不符合規定，代表幼兒安全遭漠視，所以對鄭處分4年不得進用或僱用為幼教人員，符合照幼法規定。

新竹市政府進一步提到，幼兒園設立許可證書如同個人身分證，會登載重要訊息；而市府之所以廢止「阿迪克」的設立許可，是因「阿迪克」存廢與否嚴重影響師生權益，且「阿迪克」曾經被處分停止招生1年卻違法招生，才廢止其設立許可證書。

北高行說明，鄭男傷害幼童已被判刑定讞，代表他具有「非屬情節重大之損害兒童及少年權益之行為」；並審酌新竹市政府對鄭處分4年不得進用或僱用為幼教人員，或是廢止「阿迪克」許可設立並命繳回立案證書，均於法有據，判鄭及「阿迪克」敗訴。

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