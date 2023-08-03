阿公為幫愛孫買麥茶 酒駕逆向騎車先進警局

張男為幫愛孫買麥茶，酒駕逆向騎車，被警方查獲送辦。（圖由讀者提供）

2023/08/03 08:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名張姓阿公為了幫外孫女買1瓶愛喝的麥茶，不惜酒駕逆向騎車被警方攔下酒測，還以舌頭抵住吹嘴，試圖影響酒測結果，但仍酒測值超標，警方將他依公共危險罪移送法辦，逆向行駛開罰600元至1800元。

鳳山警分局五甲派出所警員吳歡、葉少廷前晚巡邏經過鳳山區南榮路時，發現1部機車一路逆向行駛，警方將他攔下盤查身分，張姓騎士（62歲）見警不好意思，坦承一時貪快違規。

請繼續往下閱讀...

張男稱因為外孫女要來家裡，所以來買她喜歡喝的麥茶，警方卻聞到張男酒氣，當場對他實施酒測，張男一開始消極配合，以舌頭抵住酒測器吹嘴，試圖影響酒測結果。

直到警方要求他，才乖乖配合吹氣，酒測值0.38MG/L超標，觸犯公共危險罪，警方當場將他逮捕，將他帶回警局偵辦，警訊後將他移送高雄地檢署法辦。

另張男騎車逆向行駛，違反道交條例第45條第1款規定，汽車駕駛人不按遵行方向行駛，可處600元至1800元罰鍰，警方依法開罰600元至1800元。

鳳山警分局呼籲民眾飲酒後切勿駕駛汽、機車等動力車輛，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張男為幫愛孫買麥茶，酒駕逆向騎車，被警方查獲送辦。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法