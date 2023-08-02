毛巾勒死妻、掏刀刺情敵 醋男判刑16年請求停押

日本料理店周姓老闆，懷疑60歲張姓妻子與林姓男常客過從甚密，懷疑她出軌，竟憤而勒死張女，伴屍9小時後，再直奔林男公司樓下，持生魚片刀刺殺林男未遂。（資料照）

2023/08/02 22:33

〔記者吳政峰／台北報導〕新北中和一間日本料理店的周姓老闆，2022年間懷疑張姓妻子偷吃林姓常客，先用毛巾勒斃妻，再掏刀刺殺林男未遂，一審新北地院依殺人等罪判他16年徒刑，全案上訴二審，高等法院2日召開延押庭，周男請求停止羈押，讓他聯絡家人。

周男犯下殺人重罪後，一直被不斷延押拘禁於看守所內，本次羈押將於8月12日屆滿，高院2日召開延押庭，周男當庭請求交保，強調自己無逃亡之虞，「我是不會跑啦」，希望和家人聯繫。

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不過法官狐疑周男「只有羈押，沒有禁見」，為何在看守所內無法和家人聯繫？周男回應，之前都用手機打給家人，而今被羈押在看守所，沒有手機，沒有聯絡方式，所以找不到家人，也不知道親戚的地址。

法官聽完周男的意見，庭末諭知，是否延押尚待合議庭討論後才能裁定，周男還押看守所。

檢警調查，去年7月8日凌晨0時許，周男懷疑60歲張女與54歲林姓常客有曖昧，竟趁張女服用安眠藥熟睡之際，把她活活勒死，隨後走到客廳呆坐、睡覺，直到早上7時許，他還拿張女的手機傳早安圖給親友，做為掩飾。

檢警調查，同日9時許，周男又到林男在永和區福和路的公司樓下，打電話要林男下樓談判，隨即持刀往林男腹部捅，雙方近身糾纏，林男身中多刀。

沒多久，周男就直奔警局投案、自首殺妻，但否認有殺害林男犯意，辯稱只是要教訓對方；檢方調查，周男當時是用雙手用力往林男腹部刺，加上他當日凌晨因認為張女與林男有不當往來而殺妻，可見他主觀上亦有殺害林男犯意。

一審新北地院刑事庭今年初依殺人及殺人未遂罪，判處周男16年徒刑；民事庭今年6月則判周男賠償家屬扶養費、精神慰撫金合計578萬餘元。

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