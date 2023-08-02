流血驅離靜坐反核民眾案 北市府確定至少國賠45.4萬元

終結核電還權於民大遊行佔領忠孝西路，警方凌晨出動鎮暴水車將民眾驅離。（資料照）

2023/08/02 19:30

〔記者吳政峰／台北報導〕上千名民眾2014年4月27日在台北市忠孝西路參加反核遊行，隔日凌晨就地靜坐表達訴求。時任台北市長郝龍斌指示警方「限時清空」，出動水砲車與警械強勢驅離，導致許多手無寸鐵的民眾流血受傷，其中15人聲請國賠，一審台北地院判北市府賠償12人42萬元、北市警局賠償1人財損3.4萬元；二審高等法院2日維持北院判決。

高院指出，依集會遊行法第3條、25條、26條規定，對集會遊行予以警告、制止或命令解散，須由所在地警察分局為之，且衡諸比例原則，必須依法所為的警告、制止及命令解散，不被集會遊行群眾所接受，才有依同法第25條第2項以強制手段制止及解散的必要性。

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高院表示，忠孝東、西路派出所所長當天雖以群眾佔據道路影響交通為由，舉牌警告、命令解散、制止，但並非中正一分局分局長所為，自不得以強制手段制止及解散。

高院說明，台北市長本於直轄市交通管理、警政、警衛，實施屬直轄市自治事項，指揮支援警力指揮，卻在不得以強制手段制止及解散情況下，令警察機關強制驅離活動參與群眾，自非合法，北市府應就參與群眾在強制驅離過程所受損害，負起國家賠償責任；行政院、警政署、北市警察局則非賠償義務機關，不負賠償責任。

高院審酌洪男等12人以參與和平集會方式對公共事務表達意見、身分、加害方式及受害情形等各種情況，認一審判北市府國賠42萬元，金額允當。

另外，童姓男子是受主辦單位所託，提供活動音響設備的業者，喇叭卻遭北市警局強制拆除取走，至2014年5月5日才歸還，高院指出，北市警並非為了阻止犯罪、危害發生或避免急迫危險，卻即時強制扣留童男物品，屬執行職務行使公權力不法侵害，一審判應賠償童男所受的3萬4000元財損，並無違誤。

綜上，高院認為一審判決無誤，維持原判，北市府與北市警確定要賠45.4萬元，且不得上訴；另9名原告請求的金額因逾150萬元，仍可上訴。

2014年4月28日凌晨，反核民眾靜坐佔領忠孝西路，呼籲政府正視核電危機，未獲回應，郝市府反下令「限時淨空」，北市中正第一警分局分局長方仰寧接獲指示，調派水砲車掃射靜坐民眾，員警則持齊眉棍、鋼式甩棍等警械強勢驅離，亦有民眾遭到毆打，連路人都無端遭到波及，最後以流血畫面收場。

其中一名樂團吉他手沈柏耀表示，當天僅靜坐未動手，卻遭到員警拳打腳踢、警棍攻擊，連皮衣外套都遭扯爛，深思後覺得集會遊行不該受到暴力對待，在律師的協助下，決定與其他人站出來聲請國賠。

驅離當日，警方為執行郝市府「限時清空」指令，出動水砲車掃射民眾，由於水砲壓力極大，被擊中者輕則瘀青，重則失明，當場造成不少民眾受傷，甚至還有一名女性的褲子被沖下走光，引發輿論譁然，質疑違反比例原則，而全案經過訴訟，上了法庭才發現我國並沒有使用水砲車的SOP，事後亡羊補牢，終於規範出水砲車的使用時機及對象，非到最後不可朝人射擊，以免造成傷亡。

15人在義務律師團協助下聲請國賠，一審北院考量民眾亦有過失，2020年1月22日依國賠法、警械使用條例，判北市府賠償12人精神撫慰金1萬元到6萬元不等，共42萬元；北市警賠償1人財損3.4萬元；其餘兩人駁回。

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