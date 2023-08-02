退租日墜樓！台中七期豪宅男租戶18樓墜落 身首分離慘死

陳男自豪宅高樓層墜樓身亡。（民眾提供）

2023/08/02 19:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期1棟豪宅上月底驚傳墜樓案，23歲陳姓男子墜落車道，身首分離當場慘死。經查，陳男是承租戶，而且當天是退租日。警方採證報請檢方相驗，已排除他殺嫌疑。

台中市第六局7月31傍晚獲報，台灣大道三段1棟豪宅有人墜樓，倒臥車道，警方趕往處理，同時通報消防局救護車到場時，男子身首分離，已明顯死亡，未送醫。警方調閱大樓監視器畫面發現，死者承租戶23歲陳男，當天獨自返家後即未出門。

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經查，陳男是雲林人，約半年前與3名友人一起承租大樓18樓，4人協議7月31日退租，其中3人近日陸續搬離，案發當天，陳男還曾聯繫親友接送準備搬家，未料竟發生憾生。3名室友經警方通知說明時，一度驚愕到說不出話，只透露稱曾聽聞陳男與人有債務糾紛，但不清楚細節。

警方鑑識小組採證發現屋內無打鬥痕跡、也無遺書，但在陽台採到陳男指紋、腳印等相關跡證，排除他殺，經報請檢方會同法醫相驗，家屬對死因沒有意見，遺體已發還家屬處理後事。

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