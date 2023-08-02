為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退租日墜樓！台中七期豪宅男租戶18樓墜落 身首分離慘死

    陳男自豪宅高樓層墜樓身亡。（民眾提供）

    陳男自豪宅高樓層墜樓身亡。（民眾提供）

    2023/08/02 19:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期1棟豪宅上月底驚傳墜樓案，23歲陳姓男子墜落車道，身首分離當場慘死。經查，陳男是承租戶，而且當天是退租日。警方採證報請檢方相驗，已排除他殺嫌疑。

    台中市第六局7月31傍晚獲報，台灣大道三段1棟豪宅有人墜樓，倒臥車道，警方趕往處理，同時通報消防局救護車到場時，男子身首分離，已明顯死亡，未送醫。警方調閱大樓監視器畫面發現，死者承租戶23歲陳男，當天獨自返家後即未出門。

    經查，陳男是雲林人，約半年前與3名友人一起承租大樓18樓，4人協議7月31日退租，其中3人近日陸續搬離，案發當天，陳男還曾聯繫親友接送準備搬家，未料竟發生憾生。3名室友經警方通知說明時，一度驚愕到說不出話，只透露稱曾聽聞陳男與人有債務糾紛，但不清楚細節。

    警方鑑識小組採證發現屋內無打鬥痕跡、也無遺書，但在陽台採到陳男指紋、腳印等相關跡證，排除他殺，經報請檢方會同法醫相驗，家屬對死因沒有意見，遺體已發還家屬處理後事。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播