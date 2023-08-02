八旬翁恨前妻非處女 退休後出書大爆她「閱人」無數

程男僅因記恨前妻，竟出書大爆她性史，結果自己吃上官司。（情境照）

2023/08/02 17:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾任國營事業專案經理的83歲程姓男子，僅因離婚後不滿前妻婚前感情狀況，竟自費出書，內容大爆前妻讀書時跟人同居閱人無數，甚至跟美商經理有一腿，前妻氣炸怒告，新竹地院依誹謗罪判拘役15天得易科罰金。

法官調查，83歲的程男曾在國營事業做到專案經理，110年8月間自費出版一本書，內容竟寫「最後前妻王女出賣了自己的靈魂跟肉體給這個美商經理」、「原來她在學校已經很不老實，讀書的時候已經跟台北工專的男同學有同居經驗，後來又跟親哥哥又有發生關係」、「她在學校跟台北工專這個人發生了關係，過一段時間他又把王女介紹給他的哥哥，也發生了關係」、「王女本人花樣也百出，連外國人她都可以」、「她結婚以前，已經不是處女的身分，不曉得已經跟多少人有了身體的接觸，包括中外的人」。

請繼續往下閱讀...

該書以紙本或電子書在實體書店或網路上架販售散布，王女憤而向新竹地檢署提告，由檢方偵查後起訴。

王女說，她可以用生命發誓，根本沒有的事情，程男這樣寫，已經傷害她名譽。

法官認為，程男空言其內容為真實，並無其他佐證，書中內容縱然屬實，卻是指涉前妻私生活不檢等事，純屬個人私德而與公共利益無關，無法免責。

法官審酌程男與王女原係夫妻關係，離婚後不思理性處理感情問題，僅因主觀不滿王女婚前感情狀況，即率爾出書，以紙本或電子書在實體書店或網路上架販售，散布足以毀損他人名譽之言論，不僅欠缺尊重他人人格法益之觀念，並致被害人受有精神上痛苦，犯後猶否認犯行，最後依誹謗罪判處拘役15天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法