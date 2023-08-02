喝花酒、收回扣 衛福部3部立醫院爆發集體收賄貪污案6公務員被起訴

中檢依貪污治罪條例等法，將台南醫院資訊組長陳宏州等6名公務員起訴。（記者張瑞楨攝）

2023/08/02 16:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕一支印表機碳粉匣拿100元回扣！衛生福利部台南醫院、嘉義醫院與朴子醫院，竟發生涉嫌集體貪污弊端，台南醫院資訊組長陳宏州等6名公務員，涉嫌向承攬墨水匣、醫療螢幕或電腦採購的一心國際科技公司負責人林大為收取回扣，一支碳粉匣收100元、一台螢幕收500元不等回扣，甚至接受招待，到酒店喝花酒，台中地檢署將這6名公務員，依觸犯貪污治罪條例等提起公訴。

起訴書指出，台南醫院資訊組長陳宏州、資訊管理師陳建勳、羅柏芳、陳品翰等4人，以及嘉義醫院行政室主任陳裕興、朴子醫院高級資訊師張仕煌，從2012年起，涉嫌於採購招標文件中，設置對一心國際科技有限公司有利的規格標或規範（俗稱規格綁標），讓一心公司取得採購標案，再向一心公司收回扣，時間長達10年。

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其中，陳宏州從2012年1月至2022年8月，採購印表機的碳粉匣、墨水匣等耗材，每支收取100元扣，採購醫療用螢幕、電腦，每台收500元回扣，共計貪瀆113萬餘元，至於交付現金回扣手法，則是與林大為約在台南高鐵站與台中站，以及餐廳，由林大為當場交現金給陳宏州。

陳裕興則是從2014年6月至2022年8月，辦理嘉義醫院的印表機碳粉匣耗材，向林大為收取採購金額（未稅）的13％回扣，電腦主機則是一台400元，由林大為拿著現金，到嘉義醫院對面的咖啡廳，交給陳裕興共計69萬餘元。

張仕煌部分，是從2016年起，以共同供應契約方式，向一心公司採購朴子醫院印表機的碳粉匣等耗材，每支也是收100元回扣，由林大為在朴子醫院對面的停車場等地交付回扣15萬元現金。

羅柏芳則是在請購碳粉匣、墨水匣階段，負責提供採購規格、市場訪價規格，給首長（主管）核定底價，他卻直接把廠商提供的報價單，直接交給上級，主管與首長衍生錯誤，把廠商報價單直接當成底價，之後，羅於2020年1月8日，接受林大為的邀宴，到台中市摟酒女喝花酒，共計消費1萬6200元（羅消費8100元）。

陳建勳、陳品翰的犯行與羅柏芳相似，林大為取得台南醫院的墨水匣標案之後，贈送市價2萬8000元IPHONE 6 PLAS手機一支給陳建勳，但檢方並未查獲陳品翰收賄證據。

林大為於案發之後，坦承他先與羅柏芳、陳建勳接觸聚餐，再透過羅與陳宏州達成回扣協議，之後再邀請羅柏芳、陳宏州到台中市的儷晶皇宮、海派八酒店喝花酒，每次消費2、3小時，約1萬多元，中檢因林坦承犯行轉為污點證人，給予緩起訴處分。

陳宏州也坦承收賄，至2021年至少收50萬元，也承認接受招待喝花酒，他願意繳回不法所得；陳裕興也坦承收回扣9萬至11萬元，他願意繳回犯罪得；羅柏芳承認接受招待喝花酒，但否認因職務上的關係，收取金錢或不當利益；陳建勳承認收取手機，但他強調報價單需由陳建州核准；陳品翰則宣稱是受陳建勳的指示。

中檢強調，陳宏州、陳裕興、張仕煌分別觸犯貪污治罪條例的「收取回扣罪」、刑法的背信罪，陳建勳與羅柏芳、觸犯貪污治罪條例的違背職務收受賄絡、不正當利益罪，刑法的背信與偽造文書罪，陳品翰觸犯偽造文書罪嫌，據此提起公訴，不過，陳宏州、陳裕興、張仕煌、陳建勳、羅柏芳都已繳回犯罪所得，且坦承犯行、尚有悔意，中檢聲明減輕其刑。

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