部立台南醫院驚爆採購收賄 院方：資訊組4員工涉案懲處

衛福部台南醫院驚爆採購收賄弊案，涉案4名資訊組人員已遭懲處、組長並已去職。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/08/02 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部台南、嘉義、朴子3家部立醫院驚爆集體收賄弊案，台中檢調查出1名電腦業者10年來以送現金回扣、招待喝花酒、送手機等方式，行賄3家醫院共6名採購承辦人員及主管，並向其他公司借牌圍標，取得電腦設備等標案達數千萬元。部立台南醫院今回應指去年資訊組1名組長與3名員工被傳訊交保，組長已經離職，院方並對4名涉案人員做行政懲處。

據了解，此案是台中檢調單位接獲檢舉、指業者有行賄醫院行政人員犯行，去年檢調發動搜索，業者到案後坦承犯行並轉為污點證人，接著查辦醫院涉案人員，全案由法院審理中。

請繼續往下閱讀...

衛福部台南醫院說明，2022年9月20日上午，台中市調查處調查官以刑事案件需要，持函調閱2012年至2022年該院資訊周邊設備及耗材採購案文件，並約詢資訊組4名人員。4名人員均於9月21日凌晨由檢察官諭知交保候傳，其中1人為資訊組任務編組組長，醫院立即對其暫停並調離主管職務，該組長並於2022年11月1日離職；該院也在去年第24次考績委員會提出對4名涉案人員的行政懲處。

事發後，台南醫院立即檢視及盤點有關資訊類相關耗材請購流程、備品盤點、核銷等管理規則，要求相關單位落實請購核銷，及相關內部控制機制，並由院長主持召開全院主管會議，加強辦理廉政倫理宣導。因本案已進入司法偵查程序，該院會全力配合司法調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法