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    8歲女童遭惡狼拖去暗巷 17歲少女伸援手竟被襲胸

    8歲女童遇狼襲，17歲少女見義勇危竟反被惡狼襲胸。示意圖。（資料照）

    8歲女童遇狼襲，17歲少女見義勇危竟反被惡狼襲胸。示意圖。（資料照）

    2023/08/02 10:11

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名8歲女童中午從家中外出，被白姓男子隨機盯上，白男企圖將女童拉到暗巷性侵，剛好路過的17歲高中少女伸援手上前阻止，竟被白男推倒襲胸，路人見狀上前解危並壓制白男，檢方偵查時，白男說自己從小就對一些小孩有衝動，會想欺負他們，偵結後被依強制猥褻等罪起訴。

    檢方指出，8歲女童今年6月9日中午12點多在家中門附近玩耍，被住在附近的白男盯上，白男一把將女童拉走，準備帶往暗巷性侵，當時目睹女童遇害的17歲高中女勇敢伸出援手，上前制止白男獸行，沒想到竟反被白男變更目標，一把將少女推倒在地，伸手撫摸她的下體和胸部。

    少女大聲呼救引來路人注意，一名好心的民眾上前解危並將白男壓制在地，交給趕來的警方帶回偵辦；檢警偵查時，白男一開始說自己剛吸食安非他命，不清楚做了什麼事，但檢警採集他的檢體送驗，發現並沒有毒品反應。

    白男見說謊被拆穿，才說自己從小就對小朋友有種莫名的衝動，看到小孩就很想欺負他們，當天如果沒被少女制止，他應該會對女童做出不好的事；檢方查出白男並無相關精神病史，也沒有前科，偵結後依強制未遂及強制猥褻等罪將他起訴。

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