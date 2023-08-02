為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台科大副教授貪污判12年遭「三振」不得任教 興訟敗訴確定

    國立台灣科技大學李姓副教授受聘擔任內政部都市計劃委員會（都委會）委員時涉收賄貪污犯行，被判12年定讞，遭解聘且「三振」終身不得任教，他興訟質疑侵害其工作權違法，最高行政法院判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

    國立台灣科技大學李姓副教授受聘擔任內政部都市計劃委員會（都委會）委員時涉收賄貪污犯行，被判12年定讞，遭解聘且「三振」終身不得任教，他興訟質疑侵害其工作權違法，最高行政法院判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

    2023/08/02 09:23

    〔記者楊國文／台北報導〕國立台灣科技大學李姓副教授受聘擔任內政部都市計劃委員會委員期間，竟向風景區開發計劃案業者收取賄賂，被依貪污罪判刑12年定讞，校方也依教師法第14條等規定將他解聘，且「終身不得聘為教師」，但李質疑處分剝奪工作權違法，打行政訴訟救濟；最高行政法院認定處分於法有據，判李敗訴確定。

    判決指出，台灣科技大學李姓副教授於1997年7月至2001年6月受聘為內政部都市計畫委員會（都委會）委員，擔任「變更花蓮鯉魚潭風景特定區計畫案」的專案小組召集人，業者為讓計劃案順利進行，涉於2000年間透過其指導的碩士生擔任「白手套」行賄，李被依涉犯貪污治罪條例的「違背職務收賄罪」，2019年9月被判刑12年定讞。

    台科大的系教評會、院教評會審議後，均決議依教師法第14條第1項第2款、教育人員任用條例第31條等規定，將李姓副教授解聘；不久，台科大的校評會也決議解聘他，報經教育部核准，依法重懲李終身不得聘為教師。

    李姓副教授不服處分，向台科大教師申訴評議委員會申訴遭駁回，他不服，再向教育部中央教師申訴評議委員會提起再申訴，仍遭駁回，提起行政訴訟。

    李指稱，教師法第14條規定的解聘處分，性質上等同公務員的考績免職處分，應經司法院釋字第396號所闡述「直接審理、言詞辯論、辯護制度、最後陳述權」的正當懲戒程序，但台科大校教評會作成解聘決議並未依循正當懲戒程序，明顯有違誤，也違反正當法律程序。

    另外，台科大做成終身不得聘為教師的處分時，他已對刑事案件聲請再審，並依法提出抗告，再審程序尚未終結，但校方卻不等待再審結果，逕自作成解聘原告，且終身不得再受聘任的處分，輕率剝奪其工作權，因此，申訴決定及原處分均應撤銷。

    台科大則主張，李姓副教授未在學校兼任行政職務，並非公務員懲戒法的懲戒對象，無公務員懲戒法的適用，不適用懲戒程序。

    台科大並指出，李姓副教授是受聘為內政部都市計畫委員會委員期間，因貪污犯行被判刑12年徒刑確定，校方乃依據教師法第14條第1項第2款規定，經過各級教評會均決議通過解聘，並送請教育部核准通過處分，並未違法或不當。

    台科大強調，李為人師表，竟收取賄賂，犯行嚴重，被判決有罪確定後，還逃亡遭發佈通緝，若仍在校繼續執教鞭，對學生的受教權侵害甚鉅，解聘已符合必要性及最後手段性，符合比例原則。

    台北高等行政法院審理認為，李姓副教授犯行符合教師法第14條第1項第2項「曾服公務，因貪污瀆職經判有罪確定」應予解聘，且終身不得聘任為教師」的規定，而案發當時因聘任關係存續中，才先做成解聘處分，就實體、程序而言，均合法，判李敗訴。

    李不服，提起上訴，最高行政法院認定北高行判決並無違誤，判李敗訴確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    救援包機竟坑殺百姓！越南4官判無期 最貪官逃死
    2023/07/29 06:17

    救援包機竟坑殺百姓！越南4官判無期 最貪官逃死
    宜蘭縣府再爆貪污案！2人收押5人交保 林姿妙8字回應
    2023/07/21 10:52

    宜蘭縣府再爆貪污案！2人收押5人交保 林姿妙8字回應

    桃園地景藝術節多好玩？亮點搶先看
    國民黨花蓮秀林鄉長王玫瑰涉貪 連同包商收押禁見
    2023/05/12 20:21

    國民黨花蓮秀林鄉長王玫瑰涉貪 連同包商收押禁見
    自由說新聞》國民黨六連霸議長涉收賄！縱橫40年消息震撼澎湖政壇
    2023/03/14 16:32

    自由說新聞》國民黨六連霸議長涉收賄！縱橫40年消息震撼澎湖政壇

    元大日本龍頭企業基金8/1再次募集
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播