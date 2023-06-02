台東珍貴文物遇火劫 鐵花路劉銘傳時期木造守車燒毀

展示在台東市鐵花路、清朝劉銘傳時期打造的木造守車，今天晚間10點多起火。（記者黃明堂攝）

2023/06/02 23:30

〔記者黃明堂／台東報導〕展示在台東市鐵花路、清朝劉銘傳時期打造的木造守車，見證台灣百餘年鐵道史，今天（2日）深夜10點多起火全面燃燒，消防人員雖迅速撲滅火勢，但車體焦黑，只剩鋼結構。疑似街友在裡面煮東西失火，街友被警方帶回偵訊。

今晚10點9分，民眾發現展示於台東舊站的木造守車起火燃燒，台東縣消防局接獲通報，立即派遺台東、特搜、大豐、南王分隊及台東大隊趕往救援，消防人車抵達時，木造守車已全面燃燒，消防人員迅速撲滅。縣府交觀處官員到場了解時說，此守車並非歷史文物。

請繼續往下閱讀...

不過，根據現場展示牌說明，木造守車見證台鐵道發展的一頁滄桑歷史，起源於清朝劉銘傳創建的台灣鐵道時期，日治時代因軌距不同而變造，底座是劉銘傳時代，車廂是日治時代，窗戶則是民國時代，集3個不同時代於一車。

根據國家文化記憶庫網點說明，木造守車展示於台東市鐵道藝術村內，根據專家推估此車箱應起源於清朝劉銘傳來台創建鐵路時期。「守車」是貨運列車車長及貨物押運人員乘坐的車廂，當時每班貨運列車會聯掛守車於頭尾；守車只載人而不載貨稱為「專用守車」，車長有觀看前方路況之責，碰到緊急狀況時，有權掌控列車的安全。此木造守車經歷不同時代的改造，底座是劉銘傳時代，車廂為日治時期，而窗戶則是民國時期，演變出一個跨越時代的車廂綜合體。

戰後，民國71年（1982）台東線鐵路軌距由762mm拓寬為1067mm，此車廂因軌距不合而被裁撤停用，在戶外任由風吹雨打，沒人管理，一度成為街友聚集處；而車廂內原有的連結器、輪子等重要零組件也都不翼而飛，不再復見。台東舊站廢止後，改為鐵道藝術村，木造守車經修復，再度呈現於世人眼前，見證了台灣鐵道發展史滄桑的一頁。

木造守車起火後全面燃燒，車體被燒到只剩鋼結構。（記者黃明堂攝）

疑似在木造守車內起火煮食的街友被警方帶到派出所偵訊。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法