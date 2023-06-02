竹北天坑效應 新竹縣府今稽查豐邑另3處工地

新竹縣政府工務處今天稽查豐邑機構的「豐邑之森」建案工地。（取自竹縣府官網）

2023/06/02 18:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市天坑事件發生後，豐邑機構在縣內的4處工地被勒令無限期全面停工，為了確定「豐采520」建案之外的另外3個工地是否仍處於全面停工，沒有擅自施工的狀態，今天縣府工務處再會同建築師、土木技師突襲稽查，確認並無擅自施工，且均有保全24小時看顧現場。

另外，受到竹北天坑事件影響建案周邊住戶信心，新竹縣竹北市「豐采520」對面、自強6路和成功1街開工在即的高樓建案，建商今天也對緊鄰工地的社區大樓住戶們召開施工前的說明會。

請繼續往下閱讀...

住戶們提出：安裝傾斜計和沉陷計並定期量測與巡檢、公開建案建築施工法、建商委請財團法人新北市土木技師公會辦理新建工程施工前鄰房現況鑑定，結果副本供該社區存參，完工時再次辦理鄰房現況鑑定等9大要求，建商答應帶回研議。

縣府表示，「豐采520」建案工地4月27日因施工導致鄰近的莊敬6街道路坍塌，爆發竹北天坑事件，被縣府勒令停工後竟在5月18日凌晨擅自施工，所以牽連豐邑建設位在新竹縣另3處建案也一併被勒令強制全面停工迄今。

縣府工務處在5月30日已經突襲稽查過「豐采520」建案，確認現場處於停工狀態，今天由建築管理科長涂添惇率隊，會同建築師、土木技師等2名專家，先後前往豐邑建設被「豐采520」建案波及、被縣府也勒令全面停工的竹北市「浩瀚寬郁」、「TECH PARK」以及「豐邑之森」這3處工地，勘查是否有擅自施工的情形，以及有無雇用保全24小時看顧工地現場。

縣府表示，現勘結果顯示「浩瀚寬郁」目前尚未開工，工地以圍籬圍住，沒有施工；未完工的「TECH PARK」與「豐邑之森」2個工地也確實沒有施工，且都有派駐保全24小時駐守。

縣府工務處表示，豐邑建設在新竹縣的前述4個建案工地，因豐邑機構針對「豐采520」所致的天坑而提的搶險計畫至今還沒有獲得審查通過，所以4個工地仍必須維持全面停工的處分。後續該處仍會針對豐邑機構的建案進行不定期稽查。

新竹縣政府工務處今天稽查豐邑建設的「TECH PARK」工地，確認仍處全面停工狀態。（取自竹縣府官網）

豐邑機構位於竹北的「豐邑寬郁」尚未開工。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法