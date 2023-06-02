再爆疑有孩童受害 新北幼兒園下藥案再添一被害人

江男發現自己4歲兒出現自殘等傾向，去醫院藥檢檢出「巴比妥」，於是前往警局報案。（記者徐聖倫攝）

2023/06/02 16:30

〔記者徐聖倫／台北報導〕〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋一間連鎖幼兒園爆老師為圖管教方便，疑似對孩子下安眠藥，上月遭3名家長向警方報案，賴姓女老師遭移送地檢署後2萬元交保。而近日又有一名江姓家長控訴，自己的孩子去醫院藥檢檢出管制藥品「巴比妥」，江男於今下午1時許至海山警分局提告。

江男說，自己的兒子今年4歲，2歲時他安排進這所幼兒園就讀幼幼班，就學後一陣子，兒子開始出現攻擊性，甚至會猛抓臉，造成自身多處受傷，情緒並不是太穩定。江男當時只覺得，應該是孩子還小、還愛哭鬧，並未多做他想。

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直到今年2至4月，家長群組裡談到有孩子藥檢檢出管制藥物，5月份報警並被媒體爆出，江男即帶兒子至林口長庚檢驗，果然藥檢結果出現「巴比妥」，也就是常使用在安眠藥內的成分，屬管制藥品。

江男說，他問過孩子固定看的家醫科醫生，對小朋友使用的藥物絕對不能也不會有「巴比妥」成分，江男這才意識到，兒子也很有可能受害，於是在立委羅致政辦公室人員陪同下，前往海山警分局偵查隊報案。

據了解，目前該幼兒園家長群組已有近10人帶孩子去檢驗，不排除未來還會有人前來報案，警方表示，若民眾有積極事證，可主動前來海山警分局指證，警方將積極受理、勿枉勿縱。#

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