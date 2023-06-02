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    台鐵員工陳屍辦公室 涉案同事與死者有口角還曾清理現場

    台鐵南工處員工後腦杓遭重擊，被發現陳屍辦公室。（讀者提供）

    台鐵南工處員工後腦杓遭重擊，被發現陳屍辦公室。（讀者提供）

    2023/06/02 13:13

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鐵局左營機務分段洪姓男員工命案，疑似兇嫌的林姓男員工，今早在警方追捕時跳樓受傷。警方剛剛證實，兩人之前曾發生口角，案發時林嫌曾多次進出命案現場，且事後還清理現場，警方也在現場採集到林嫌的指紋，跡證相當明確。

    死者63歲洪姓員工任職台鐵局左營機務分段，本應於昨天下午5點下班，但家屬遲至晚間11點多，仍未見他回家，家屬報案後，警方發現他後腦杓遭到重擊，研判是致命傷，送醫搶救不治。

    鐵路警察局高雄分局漏夜調閱監視影帶，在高雄市警局鑑識中心協助下，鎖定死者的56歲林姓同事涉有重嫌，上午前往仁武區林嫌的住處圍捕，林嫌竟從4樓透天厝逃到隔鄰跳樓，卡在2樓而受傷，送醫腿部骨折。

    雖然林嫌否認行兇，但警方調閱影帶發現，昨天上午9點多，林嫌曾在死者辦公的建物出入，現場也採集到林嫌的指紋，並發現清潔劑，警方研判可能是林嫌事後想要滅跡。

    警方調查，林嫌有傷害前科，之前曾與死者有多次口角。令人詫異的是，兇嫌昨天犯案後，還正常上班，直到傍晚下班時間才回家，看不出異狀。

    警方並在死者辦公室外，找到疑似行兇的鐵條，正送往進一步勘驗，但初步研判並非行兇的鈍器。

    至於為何林嫌於昨天上午9點多行兇後，洪男直到晚間11點多才被發現倒臥在辦公室?對此，警方解釋說，因為台鐵局左營機務分段人跡不多，各自都是單獨辦公室，傍晚下班後並沒有人接班，因此遲到晚間11點，家屬找不到人才報案。

    警方透露，死者是在台鐵左營機務段加油設備站，專門負責柴油；林嫌則是號誌部門，現場並未發現打鬥痕跡。全案檢察官預計下午2點半相驗，至於林嫌骨折目前於醫院開刀，由警方戒護中。

    檢察官下午相驗後，初步認定致命傷在頭部，全案將等林嫌傷勢穩定後進一步製作筆錄。

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