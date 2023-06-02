台鐵員工遭重擊身亡！疑同事行兇 被警追捕跳樓受傷

台鐵局左營機務分段洪姓員工後腦勺遭重擊，被發現陳屍辦公室。（讀者提供）

2023/06/02 10:57

首次上稿 10:26

更新時間 10:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鐵局左營機務分段昨日深夜驚傳命案！台鐵洪姓男加油工昨天值班時，被人發現後腦勺遭重擊，疑似兇嫌的林姓男員工，在警方追捕時，今從仁武區住處4樓跳樓受傷，已送醫搶救。

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鐵路警察局高雄分局初步調查，這名洪姓員工任職台鐵局左營機務分段，本應昨天下午5點下班，但遲至晚間11點多仍未見他回家，家屬打電話也沒人接，因此直接報案，並請同事回去查看。

警方到場發現，洪姓員工吐血倒地，後腦勺遭到重擊，研判是致命傷，送醫搶救仍舊不治。

警方調閱監視影器，鎖定死者的林姓同事涉有重嫌，今天上午前往仁武區追捕時，兇嫌拒不開門，且林某竟從4樓跳樓，當場卡在2樓建築物間受傷，大聲呼叫，已送醫搶救，目前意識還算清楚。

林嫌僅腳踝受傷，送醫前，他否認行兇。警方初步調查，林嫌是洪姓死者的同事，昨天下午4點準時下班離去，至於何時又潛回辦公，動機仍須進一步偵查。

鐵路警察局高雄分局副分局長林泰山表示，經調閱監視器，發現進入站區有兩道關卡，都有保全，因此研判為熟人所為，不排除是熟識的人。針對跳樓的林嫌，警方透過監視器，懷疑他涉案，查訪時他情急之下，從樓上跳下2樓而受傷，但林嫌否認犯案，仍須進一步偵查。

林泰山說，死者與林嫌是在同一個場域工作，但不同部門，工作地點約差距30公尺，由於嫌犯昨天準時4點下班離開，不排除死者是在昨天下午4點前就遇害。至於死者後腦勺的傷勢，是遭疑似鈍器所為。

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