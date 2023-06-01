點名答「有」太小聲 桃園莽師摔、拖小學生被判刑3月

桃園市某小學陳姓老師因點名認為學生答「右」太小聲且出言頂撞，動手摔、拖學生被桃園地院判處3月徒刑。（記者余瑞仁攝）

2023/06/01 20:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市某國小陳姓電腦老師，2021年1月上課點名時，認為1名學生回答「有」不夠大聲且出言頂撞，失控揪著學生衣領加以重摔，再拉著書包拖行該生，卻於檢方調查時稱因學生想輕生而出手「保護」；莽師被起訴後在法庭上才坦承惡行，桃園地院審結依成年人故意對兒童傷害罪判處3月徒刑，得易服勞役。可上訴。

判決指出，陳姓老師於2021前1月12日上課時點名，要求學生得大聲答「有」，還要報上自己年級和姓名，否則就扣分，1名學生首次回答時被陳認為音量太小、要求重答，但學生第2次答時陳仍然不滿意，被要求第3次回答時，學生以已回答過2次且被扣分而回絕，陳大為光火動手揪著該生衣領加以重摔，更令該生背著書包到學務處罰站，陳事後又拉著書包將該生從1樓學務處拖回3樓教室。

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事發後，學生家長獲悉此事提告，檢方調查時，陳師辯稱因學生當時想跳樓而出手「保護」，對於拉扯書包將學生拉上樓，則稱是「扶著上樓」；由於其他學生指證，監視器也拍下陳師強拉拖行學生過程，桃園地檢署因此依成年人故意對兒童犯傷害罪將陳起訴。

桃園地院審理時，陳師最終坦承惡行；法官認為，陳身為師長，卻對未滿12歲、毫無反抗能力的學生以不理性方式管教，戕害學生身心，考量陳犯後終能坦承過錯，量處3月徒刑，得易服勞役。

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