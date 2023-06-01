「深海閻王」發文留下情緒字眼 警方協尋驚見輕生送醫急救

深海閻王稍早在臉書發文，其親友見到一連串極度情緒性字眼，緊急前往北市中山分局通報協尋，警方稍早在士林區至善路，發現王男輕生，目前已送往醫院搶救中。（資料照）

2023/06/01 19:30

〔記者陸運鋒、劉慶侯／台北報導〕曾與道場負責人朱雪璋相約比武，遭到設局砍斷腳筋的「深海閻王」王姓男子，上月因猥褻女童案件被判刑1年半。但他今天下午在臉書上發文「我可以被侮辱，被欺負，但是沒有辦法被冤枉，再見了」，其親友見到一連串極度情緒性字眼，緊急前往北市中山分局通報協尋，警方稍早在士林區至善路，發現王男輕生，經送往醫院搶救後，已無生命危險。

王男綽號「深海閻王」，2016年曾與朱雪璋相約比武，卻因為被設局慘遭砍傷左小腿、左肩、背部、左腓長肌斷裂等傷勢；王男前年4月擔任某國小課後才藝課柔道班教練時，強拉女童在自己雙腿上，再強吻其臉頰、嘴唇，還用手撫摸其臀部，並恐嚇女童不得告訴別人，否則要打她，高等法院上月11日依強制猥褻罪判1年6月，可上訴。

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王男今下午於臉書上發文指出，「我知道無心之舉常常讓人不開心、即時無心的過失都照成傷害」以及「再見了，身爲柔術家，離開的時候也希望是體面的穿上白色道服」等語。

王男女友驚見王男臉書發文後，嚇得前往中山分局中山二派出所請求協尋。警方稍早在士林區至善路，發現王男輕生，緊急送往振興醫院搶救後，已無生命危險。

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